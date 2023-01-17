Капремонт кинотеатра «Болгария» обойдется в 130 млн рублей

Капитальный ремонт здания кинотеатра «Болгария» в Краснодаре оценивается в 130 млн руб. Принципиальная позиция властей региона в том, чтобы на этом месте остался кинотеатр на 400 мест, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на главу города Евгения Наумова.

«Проект в течение месяца, до конца февраля должен выйти с экспертизы. <…> Проект есть в уже эскизных ресурсах. Покажем позже коллегам. Сейчас он в стадии работы. Планируем капремонт сейчас делать, реконструкция сейчас там никак не возможна», — отметил Евгений Наумов.

В середине декабря 2022 года стало известно, что в здании кинотеатра хотят создать молодежный центр. В нем планируют разместить студию звукозаписи, коворкинг, кинозал и медиацентр. На базе объекта будут проводить кинопоказы, музыкальные квартирники, мастер-классы и другие мероприятия.

Кинотеатр «Болгария» площадью 1350,5 кв. м был открыт 7 июня 1967 года и тогда назывался «Космос». В 1989 году объект переименовали в «Болгарию», после того, как болгарский город Бургас стал побратимом Краснодара. С 2000 по 2020 годы здание кинотеатра находилось в аренде у компании «Монитор».

Татьяна Ручкина

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