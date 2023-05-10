При обстреле белгородского Шебекино мужчина получил осколочное ранение головы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о ранении человека в результате очередного обстрела города Шебекино, расположенного на границе с Украиной.

По его словам, обстрел начался, когда он выезжал из города. «Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое. Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории»,— написал чиновник.

Шебекино подвергается интенсивным обстрелам почти каждый день. В ночь 9 мая снаряд упал в городе между многоквартирными домами. В этом инциденте пострадавших не было, но 8 мая в двух обстрелах ранения легкой степени тяжести получили пять человек.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж