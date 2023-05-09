За два дня из-за обстрелов в белгородском Шебекино выбило окна в 124 квартирах

В приграничном городе Шебекино в Белгородской области за последние два дня из-за обстрелов повреждены окна в 124 квартирах. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, восстановление оконных конструкций начнется во второй половине текущей недели.

Шебекино подвергается ежедневным обстрелам. В ночь на сегодня, 9 мая, снаряд упал между двумя многоквартирными домами. В этом инциденте пострадавших не было, но 8 мая в двух обстрелах ранения легкой степени тяжести получили пять человек, трое из которых были госпитализированы.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, поквартирный обход пострадавших от обстрелов домов показал, что в восьми многоквартирных домах повреждены 290 окон и 37 остеклений балконов, а также посечены фасады и крыши. Такие же повреждения есть еще в двух частных домовладениях. Кроме того, ущерб нанесен 32 машинам: некоторых из них горели. В данный момент, по словам господина Гладкова, идет закрытие периметра, уборка поврежденных конструкций и разбитых стекол, а также замер окон и оценка ущерба автомобилей.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Для обеспечения безопасности жителей в областном центре отменили праздничные мероприятия в честь 9 мая.

Сергей Толмачев, Воронеж