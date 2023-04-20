В Белгородской области количество погибших от обстрелов со стороны Украины выросло до 30

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с отчетом перед депутатами областной думы. Согласно представленной им инфографике, в результате обстрелов со стороны Украины погибли 30 человек, а ранения получили 123 человека. В январе глава региона докладывал президенту Владимиру Путину о 25 погибших.

Всего в Белгородской области власти насчитали 2276 обстрелов, а также 326 случаев применения беспилотников. С начала специальной военной операции в регионе получили повреждения или были разрушены 3267 домовладений, уничтожено 660 автомобилей. Ущерб нанесен 19 тыс. га сельскохозяйственных угодий, дорогам общей протяженностью 386 км, 57 школам и детским садам, а также 137 объектам коммерческой недвижимости.

Власти, по словам губернатора, занимаются восстановлением пострадавшего от обстрелов жилья с 25 февраля 2022 года. На данный момент восстановлены 2661 квартира и дом из 3267, пострадавших от снарядов, и 125 км дорог. Также заменено 6514 окон общей площадью 12 тыс. кв. м.

Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины в Белгородской области введен режим повышенного уровня террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж