«Логично готовиться к худшему»

Пентагон подтвердил новый транш долгосрочной военной помощи Украине на $1,2 млрд. Речь, в частности, идет о дополнительных средствах ПВО, а также снарядах и средствах борьбы с беспилотниками. Выступая в Киеве, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении работы над 11-м по счету пакетом антироссийских санкций. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что общее противостояние России, Украины и Запада переходит на новый этап.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

11-й пакет антироссийских санкций готов. В данный момент он направлен странам ЕС для ознакомления. В этот раз главная задача союзников заключается в создании эффективного механизма, чтобы ранее введенные ограничительные меры выполнялись в полном объеме.

Впервые не исключается введение санкций против китайских компаний за поставку России продукции так называемого двойного назначения. Одновременно США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,2 млрд. Судя по всему, они пойдут на дальнейшую модернизацию систем ПВО.

Западные газеты пишут, что Великобритания близка к тому, чтобы передать Украине ракеты дальностью до 300 км. Не секрет, что именно Лондон первым заявил о готовности поставлять современные танки, после чего образовалась известная танковая коалиция. Как бы то ни было, сейчас боевые машины западного производства уже находятся в зоне конфликта. Теоретически таким же образом могут развиваться события вокруг боеприпасов дальнего действия, а также самолетов типа F-16. Почему бы и нет?

Что касается политических заявлений, Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетила Киев. Украина теперь в эту дату празднует День Европы. Выступая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, глава Еврокомиссии назвала Украину «бьющимся сердцем европейских ценностей». При этом Старый Свет сделает все возможное для уничтожения «российской военной машины и ее бенефициаров». И, собственно говоря, 1 млн боеприпасов на €1 млрд — подарок союзнику от Евросоюза.

Примерно в том же ключе выступил в Европарламенте и Олаф Шольц. Канцлер Германии призвал не обращать внимания на кремлевскую игру мускулами, продолжать поддержку Украины, потому что законы прошлого — такие, как право сильного — должны окончательно уйти в историю. Господин Шольц также обещал, что 11-й пакет санкций не будет последним, данная работа продолжится.

В Москве прошел военный парад, где были сделаны заявления об агрессивном Западе, который фактически стремится нас поработить. Иной скажет: ничего нового не случилось, такое было раньше. Тем не менее есть ощущение, что речь идет о переходе на новый этап противостояния. Каким он будет и чем закончится, мы прогнозировать, естественно, не беремся.

Приведем тогда слова Генсека ООН Антониу Гутерриша. Он не видит предпосылок для скорого прекращения огня на Украине, равно как и для начала мирных переговоров, поэтому Организация Объединенных Наций сосредоточится на решении конкретных задач. Одной из таковых должно стать возобновление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая. Логично, главное, чтобы бедные страны не голодали. И ООН таким образом по-прежнему востребована, хотя многие серьезно в этом сомневаются.

Впрочем, кажется, что мир меняется на глазах, пусть и осознание этого приходит не сразу. Да, иногда хочется ничего не замечать — это понятная позиция. Но, к великому сожалению, реальность вынуждает думать, что как раньше точно не будет.

Сейчас, конечно, не совсем понятно, какой именно будет эта новая реальность. Поэтому логично в такой ситуации готовиться к худшему на всякий случай. Например, десять пакетов санкций не работали, а 11-й возьмет, да и окажется наиболее эффективным. А там и 12-й на подходе, затем 13-й… Какая-то безысходность видится во всей этой бесконечности.

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