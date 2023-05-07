Глава Минобороны Украины считает ожидания от контрнаступления Киева переоцененными

Украинское руководство опасается, что контрнаступление может не оправдать шумиху вокруг нее. Такой вывод сделала газета The Washington Post, поговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.

«Ожидания от нашего контрнаступления переоценены в мире. Большинство людей ждет чего-то крупного»,— сказал господин Резников. Он считает, что такие ожидания могут привести к «эмоциональному разочарованию».

По словам главы Минобороны, первая украинская штурмовая группа готова к контрнаступлению больше чем на 90%, но некоторые военные еще не завершили обучение за границей. Он отметил, что Киеву больше всего требуется системы противовоздушной обороны.

Господин Зеленский считает, что чем больше побед одержит Украина, «тем больше люди будут верить в нас, а это значит, что мы получим больше помощи». По его словам, Киев будет готов начать наступление, когда получит вооружение, которое было согласовано с партнерами. Сроки, по его словам, могут быть сдвинуты из-за погоды.

Украинский президент признал, что Киев «проигрывает в небе». Он отметил, что не станет ждать поставок истребителей для контрнаступления, но, по его мнению, оно проходило бы «гораздо проще», если бы у Киева были F-16.

Как пишет газета, «некоторые опасаются», что при неудаче Киева сократятся поставки военной помощи и что Украину будут заставлять сесть за стол переговоров с Россией. Как напоминает The Washington Post, попавшие в сеть секретные документы Пентагона указывают на то, что США ожидают скромных успехов Киева при контрнаступлении.

О запланированном контрнаступлении Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев