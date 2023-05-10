Ипотечная страховка подешевела

Большая часть страховщиков в первом квартале этого года показала снижение средних цен на ипотечное страхование, по данным Банки.ру. Эксперты связывают это с сокращением выдач ипотеки и ростом конкуренции в сегменте. Они ожидают, что тенденция продолжится и премия страховщиков будет снижаться. Впрочем, конкуренцию может смягчить восстановление ипотечного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Более 70% страховых компаний (СК), в частности крупные «АльфаСтрахование», ВСК и «Росгосстрах», в марте этого года предлагали более низкие средние цены на страхование ипотеки по сравнению с началом года, следует из данных Банки.ру (с ними ознакомился “Ъ”). В марте этого года средняя цена составила 7828 руб., в феврале — 7110 руб., тогда как показатели января были на уровне 8772 руб.

По данным Банки.ру, максимальное падение средней цены на полис (из компаний топ-40 по общим сборам) составило 29%. В частности, «Энергогарант» снизил среднюю цену на 29%, до 5839 руб., ВСК — на 25%, до 5996 руб. Средняя цена у «Зетта страхования» составила в марте 7568 руб., что на 21% ниже показателей января. «Пари» и «Росгосстрах» показали снижение на 14% и 15% — до 8472 руб. и 3812 руб. соответственно. «Ренессанс» снизил среднюю цену на 9%, до 9239 руб., почти аналогичное снижение продемонстрировало «Интач Страхование». Средняя цена полиса в «АльфаСтраховании» оказалась на уровне 9153 руб., что на 10% ниже уровня на начало года.

Ипотечное страхование включает в себя страхование имущества, которое является обязательным, и страхование жизни и здоровья, которое необязательно, но зачастую предлагается банками к оформлению. Также зачастую страховщики делают совмещенную страховку, куда включено как страхование имущества, так и жизни/здоровья.

Эксперты считают, что снижение средней цены ипотечного страхования связано с сокращением ипотеки и усилением конкуренции. В 2022 году выдачи новых ипотечных кредитов, по которым стоимость страхования максимальная, показали снижение, тогда как доля старых договоров, по которым стоимость страхования уже ниже, увеличилась, поэтому при расчете среднего счета по ипотечному страхованию можно увидеть снижение, поясняет старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. По данным ЦБ, в 2022 году было выдано ипотеки на 4,8 трлн руб., что на 16% меньше показателей 2021 года.

Также возможна и ценовая конкуренция среди страховщиков, продолжает госпожа Басова. По словам гендиректора «Союз Страхования» Олега Ханина, основная борьба СК идет за заемщиков, которые брали кредит несколько лет назад. «Для таких клиентов характерен более низкий уровень страхового мошенничества. Не стоит забывать, что ипотечное страхование — это многолетний вид, и лояльный клиент останется в компании на 10–15 лет»,— подчеркивает он.

По мнению экспертов, ценовая конкуренция в этом сегменте будет усиливаться, а премии — снижаться. Так, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев отмечает, что конкуренции будет способствовать возможность заемщиков выбирать страховщика. С 1 сентября правительство вводит новые условия допустимых соглашений банков и страховщиков, согласно которым, в частности, банк должен информировать заемщиков об их праве выбора любой страховой компании, отвечающей требованиям кредитной организации, следует из соответствующего постановления. Ранее заемщик зачастую страховался там, где сказала кредитная организация, поясняет господин Самиев.

Впрочем, госпожа Басова уверена, что конкуренцию смягчит восстановление ипотечного кредитования. Банкиры считают, что по итогам первого полугодия 2023 года выдача ипотеки составит 2,76 трлн руб., а ипотечный портфель может достичь 16,59 трлн руб., показав рост на 46% и 5% соответственно относительно аналогичного периода прошлого года (см. “Ъ” от 26 апреля). Однако ряд крупных страховщиков не намерен вступать в ценовую конкуренцию. Так, в «Ингосстрахе» и «РЕСО-Гарантии» отметили, что не планируют снижать цены на полисы по страхованию ипотеки.

Юлия Пославская