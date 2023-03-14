Ипотека премировала страховщиков

По итогам 2022 года ряд страховщиков показали значительный рост премий в сегменте ипотечного страхования, несмотря на серьезное падение выдачи таких кредитов. По мнению экспертов, увеличение сборов обеспечили пролонгация договоров и повышение средней цены полиса. Более агрессивному предложению страховых продуктов способствовало желание банков компенсировать недополученный доход от продажи ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как показал проведенный “Ъ” опрос участников страхового рынка, ряд компаний показали по итогам 2022 года значительный рост в сегменте ипотечного страхования. Так, «Ингосстрах» собрал почти 8 млрд руб. премий, на 30% больше результата предыдущего года, «Совкомбанк страхование» увеличил сбор премий на 37%, до 0,94 млрд руб. Сборы «Ренессанс Страхования» выросли более чем в два раза, однако компания не раскрывает абсолютные объемы.

Показатели страховщиков оказались выше, чем общий рост объемов сегмента. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, по итогам 2022 года он показал рост не менее чем на 25% и достиг около 45 млрд руб.

Другие опрошенные компании отстали в динамике, показав увеличение сборов на 14–25%. В частности, премии «Зетта Страхования» достигли 0,9 млрд руб., «Абсолют Страхования» — более 1 млрд руб., «Энергогаранта» — почти 2 млрд руб. В СОГАЗе, «АльфаСтраховании», «Росгосстрахе» и «Югории» не ответили на запрос “Ъ”.

Ипотечное страхование — это защита страхователя от финансовых потерь и гарантия возврата долга банку в непредвиденных ситуациях. Оно включает страхование имущества, которое является обязательным, и страхование жизни и здоровья, которое не обязательно, но зачастую предлагается банками к оформлению.

Рост ипотечного страхования происходит на фоне падения самого по себе рынка ипотеки. По данным ЦБ, выдачи таких кредитов в 2022 году составили 4,8 трлн руб., что на 16% меньше показателей 2021 года.

По мнению экспертов, сборы страховщиков в сегменте выросли в основном за счет пролонгаций полисов. Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов поясняет, что в подавляющем большинстве случаев заемщик не оплачивает сразу всю сумму страховой премии за многолетний договор, а делает это ежегодно.

Руководитель департамента корпоративного страхования брокера «Союз Страхование» Андрей Змий называет фактором роста сборов страховщиков увеличение средней стоимости полиса, которое вызвано взлетом цен на недвижимость. Так, в «Ренессанс Страховании» и МАКС средняя цена полиса увеличилась на 17–18%. Вместе с тем в «Зетта Страховании» и «Энергогаранте» цена выросла всего на 3–4%, а в ВСК, «Совкомбанк страховании» и «Абсолют Страховании» осталась без изменений.

Эксперты отмечают и другие причины роста ряда компаний. По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, они могли увеличиваться за счет более активного продвижения продуктов, агрессивной андеррайтинговой политики. В «Ренессанс Страховании» отметили, что быстрый рост удалось обеспечить за счет развития партнерской и агентской сети и использования «новых технологий продаж».

«На повышение сборов могло повлиять желание банков компенсировать снижение выдач кредитов ростом доли застрахованных кредитов, например, банки стали более активно предлагать страховые продукты»,— поясняет директор практики Kept по работе с компаниями финансового сектора Владимир Шур. На результаты конкретного страховщика может сильно повлиять установление партнерских отношений даже с одним крупным банком или, наоборот, в минус может сыграть прекращение сотрудничества, отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

По итогам 2023 года эксперты ожидают темпов роста ипотечного страхования до 20%. Гендиректор страхового агрегатора «FAST.Ипотека» Иннокентий Лукьянов поясняет, что благодаря продлению льготных программ объем выдачи ипотеки может остаться на уровне 2022 года, а значит, общий ипотечный портфель увеличится. При этом, добавляет эксперт, из-за нестабильной обстановки и макроэкономических факторов клиенты не будут торопиться с досрочным погашением ипотеки, следовательно, будут продолжать ее оплачивать и пролонгировать ипотечное страхование.

Юлия Пославская