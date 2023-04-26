Год розничного кредитования

Рынок потребительского кредитования восстановился после провала 2022 года, и некоторые его сегменты по итогам 2023-го покажут результаты сопоставимые с результатами рекордного 2021-го, уверены в ВТБ. Ставку в банке делают на ипотеку и автокредитование. Однако эксперты не уверены, что даже эти сегменты полностью восстановились после 2022 года. Платежеспособный спрос на ипотеку удовлетворен и неизбежно будет снижаться, даже несмотря на стагнацию цен на недвижимость, а на рынке автомобилей все еще существует риск дефицита и процесс перехода рынка на новые марки еще не завершен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Итоги первого полугодия, да и всего 2023 года, могут стать рекордными с точки зрения выдачи ипотечных и автокредитов выразил уверенность зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его оценке, в первом полугодии выдача ипотеки составит 2,76 трлн руб., а ипотечный портфель может достичь 16,59 трлн руб. Это на 46% и 5% соответственно выше показателей первого полугодия кризисного 2022-го. Но и выше показателей рекордного 2021-года на 2% и 9,5% соответственно. Сам банк рассчитывает по итогам шести месяцев текущего года выдать ипотечных займов на 536 млрд руб., что на 24% больше, чем годом ранее, и на 4%, чем за аналогичный период 2021-го. А по итогам года показатель может достичь 1,1 трлн руб.

По прогнозам Frank RG, по итогам 2023 года объем выданных ипотечных кредитов может составить 5,8 трлн руб.

Поддержку рынку продолжат оказывать госпрограммы, уверены эксперты Frank RG, дополнительным стимулом может стать стагнация цен на недвижимость. И средний размер ипотечного кредита в банке ВТБ сокращается, подтверждает Анатолий Печатников: «За первый квартал средний размер ипотеки в банке сократился на 6%, до 5 млн руб. Такая динамика обусловлена в том числе снижением стоимости квадратного метра на первичном рынке недвижимости из-за ухода от околонулевой ипотеки»,— отмечает он.

Тем не менее не все эксперты разделяют оптимизм банка. В ипотечном сегменте вероятно снижение платежеспособного спроса и, как следствие, замедление динамики выдач, оценивает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Завышенные цены на жилье, которые пока не поддаются устойчивой корректировке, противодействие регулятора ипотечным программам от застройщиков по околонулевым ставкам с еще более завышенной стоимостью объектов, высокая степень удовлетворенности платежеспособного спроса, корректировка условий льготных программ»,— перечисляет эксперт факторы, которые будут тормозить ипотечный рынок.

В сегменте автокредитования восстановление более вероятно с учетом активных действий по изменению структуры импорта в разрезе марок авто, полагает господин Беликов. В ВТБ также ждут опережающего роста этого направления, хотя именно этот сегмент рынка оказался наиболее пострадавшим в 2022 году на фоне дефицита на рынке автомобилей. За первый квартал 2023 года ВТБ выдал 18,2 тыс. автокредитов на 22 млрд руб. Это в полтора раза превысило результаты аналогичного периода прошлого года.

По прогнозам господина Печатникова, рынок автокредитования в России восстановится в 2023 году до 1,1 трлн руб., что соответствует уровню 2021-го.

Проблема дефицита больше не стоит остро на рынке, считает он. При этом до 90% продаж автомобилей на российском рынке по итогам первого квартала приходится на сегмент автомобилей с пробегом. «Конечно, есть риск устаревания парка внутри страны, но при сохранении текущих темпов поставок новых автомобилей на рынок этот риск несущественный. По прогнозу ВТБ, в 2023 году на рынке будет продано 780 тыс. новых автомобилей, что на 25% больше, чем в 2022-м. Что касается продаж автомобилей с пробегом, их за 2023 год может быть продано 5,6 млн штук, рост на 15%»,— оценивает Анатолий Печатников.

Однако такой позитивный сценарий на рынке автокредитования возможен только в том случае, если будут возобновлены льготные программы кредитования для сегмента новых авто, российский рынок будет наполнен китайскими брендами и производства отечественных брендов выйдет на плановые уровни, а цикл понижения ключевой ставки продолжится, отмечает проектный лидер Frank RG Станислав Сухов. Однако даже при таком сценарии восстановления рынка до показателей 2021 года стоит ждать не ранее 2024-го, осторожен он.

Полина Трифонова