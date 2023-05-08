В Белгороде не будут проводить праздничные мероприятия к 9 Мая

Мэр Белгорода Валентин Демидов перенес праздничные мероприятия ко Дню Победы с 9 мая на неопределенный срок. Он объяснил решение обстрелами приграничных районов Белгородской области. Власти ограничатся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравлением ветеранов.

«Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит»,— написал господин Демидов «ВКонтакте». Он пообещал провести все праздничные мероприятия, «когда позволит обстановка».

В апреле Белгородская область решила отказаться от традиционных парадов в 2023 году в целях безопасности. Однако в Белгороде планировали провести концерты, митинги, выставки, мастер-классы и другие мероприятия. Обстрелам 8 мая подверглись Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Пять человек получили ранения легкой степени тяжести.

После атаки беспилотников на Кремль выросло число регионов, отменивших парады. Они не будут проходить почти во всех регионах Центрального федерального округа южнее и юго-западнее Москвы, а также в некоторых других — Псковской, Саратовской и Тюменской областях. В Москве ожидается проведение парада, на нем должен выступить президент Владимир Путин, планируется участие лидеров других стран.

О подготовке к парадам в России — в материале «Ъ» «Парад, смирно!».

Леонид Уварчев