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Коммерсантъ FM
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Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до пяти

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время двух сегодняшних обстрелов города Шебекино оказались ранены пять человек. Ранее было известно о четырех пострадавших. Троих пострадавших отвезли в районную больницу с колотыми ранениями легкой степени тяжести.

«В результате обстрела города Шебекино пострадали 5 мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение»,— написал господин Гладков в Telegram.

По словам губернатора, в ходе обстрелов были повреждены шесть многоквартирных домов: посечены фасады, кровля и балконы, выбиты окна. Кроме того, повреждения получили 3 торговых павильона и 11 машин.

Под обстрел сегодня также попал поселок Красное Белгородской области: пострадавших нет, однако были повреждены хозяйственная постройка и один автомобиль.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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