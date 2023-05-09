В белгородском Шебекино снаряд упал между двумя многоквартирными домами

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены шесть автомобилей»,— написал господин Гладков в Telegram.

В Белгородской области накануне, 8 мая, обстрелам подверглись Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Пять человек получили ранения легкой степени тяжести. Из-за интенсивности обстрелов в приграничных с Украиной регионах отменены все праздничные мероприятия ко Дню Победы в Белгороде.

Леонид Уварчев