Партия Нетаньяху заявила об «украденных» внешними силами выборах
Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что у нее «украли» выборы в израильский парламент — Кнессет. Ее заявление цитируют медиа, в том числе Associated Press (AP).
«Ликуд» также говорит о вмешательстве в выборы, которое, по мнению партии, направлено на «содействие иностранному захвату Кнессета, исламизации Израиля и свержению правого правительства». Израильские СМИ писали, что члены «Ликуда», в частности, обвиняют в этом Катар.
Заявление «Ликуда» последовало по окончании подсчета голосов, когда стало ясно, что партия не получит большинства в новом составе Кнессета. Она получила 27 мандатов и вместе со своим блоком будет контролировать 53 из 120 мест в Кнессете. Оппозиционный блок партии «Яшар» получил 48 мест, арабские партии — 19.
Сразу после выборов сам господин Нетаньяху заявлял о попытке его противников «украсть» парламентские выборы. Он обосновывал это тем, что в день голосования была зафиксирована нетипично высокая явка в районах с арабским населением, а представители арабских партий, по его словам, пытались подкупить избирателей.
Также ранее член Верховного суда и глава Центрального избирательного комитета Израиля Ноам Сольберг заявил о возможном иностранном вмешательстве в выборы. Он признал, что не может доказать это, и поручил Службе общей безопасности («Шабак») провести соответствующее расследование.