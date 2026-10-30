Партия Нетаньяху заявила об «украденных» внешними силами выборах

«Ликуд» также говорит о вмешательстве в выборы, которое, по мнению партии, направлено на «содействие иностранному захвату Кнессета, исламизации Израиля и свержению правого правительства». Израильские СМИ писали, что члены «Ликуда», в частности, обвиняют в этом Катар.