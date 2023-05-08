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Коммерсантъ FM
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В Курганской области из-за пожаров отменили шествие и салют на 9 Мая

В Курганской области не будут проводить парадное шествие и салют в часть Дня Победы в связи с масштабными пожарами. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вадим Шумков.

Вадим Шумков

Вадим Шумков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вадим Шумков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В связи с тем что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет»,— написал господин Шумков.

Из-за возгораний в регионе погибли 6 человек, 14 пострадали, огнем уничтожено более 40 строений. Потерявшим имущество власти выплатят по 10 тыс. руб. Сегодня, 8 мая, в Курганскую область прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. По его словам, пожарные локализовали 9 из 13 действующих очагов возгораний.

О ситуации с пожарами — в публикации «Ъ» «Взрывное решение».

Лаура Кеффер

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