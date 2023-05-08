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Коммерсантъ FM
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Власти Курганской области выплатят 10 тыс. руб. потерявшим имущество в результате пожара

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что потерявшие имущество в результате природных пожаров местные жители получат первые выплаты в размере 10 тыс. руб. сегодня, 8 мая. В случае полной потери имущества полагается выплата 50 тыс. руб.

«Мы сейчас постараемся определить сразу перечень, по которому полагаются выплаты по 10 тыс. руб., и они начнутся сегодня в Кургане и остальных муниципальных образованиях»,— сказал Вадим Шумков журналистам (цитата по ТАСС).

Губернатор добавил, что сейчас потерявшие жилье находятся в пунктах временного размещения. Туда же направили представителей администрации региона, которые помогут с восстановлением документов.

По последним данным, в Курганской области погибли 6 человек, еще 14 пострадали. С 7 мая в регионе действует режим ЧС. Сегодня, 8 мая, в Курганскую область прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

Лусине Баласян

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