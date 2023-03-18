Экс-премьер Пакистана Имран Хан предстанет перед судом после регулярных неявок на заседания

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан уехал из своей резиденции в Лахоре для участия в заседании окружного суда Исламабада. Об этом сообщает Geo-Tv. Экс-премьер выступает обвиняемым в деле о продаже подарков иностранных лидеров.

Как пишет телеканал, в связи с опасениями ДЗС (речь об угрозе жизни Имрана Хана) в городе введены повышенные меры безопасности на время рассмотрения дела. Кроме того, был перенесен участок суда, в котором пройдет слушание. Прежде на слушаниях бывшего пакистанского премьера сообщалось о беспорядках.

5 марта полиция планировала арестовать Имрана Хана в его резиденции, однако бывшего премьера там не оказалось. Ордер на его арест без залога был вынесен судом из-за постоянных неявок на заседания. 13 марта окружной суд Исламабада вынес новый ордер на арест бывшего премьера из-за угроз Имрана Хана в отношении судьи и сотрудников полиции. Адвокат Хаваджа Харис говорил, что его клиент не пришел на судебное заседание из-за угрозы его безопасности.

Согласно пакистанскому законодательству, министры, президент и премьер-министр страны должны передать получаемые от иностранных коллег подарки в государственное хранилище Тошахана. Однако, по версии следствия, Имран Хан после отставки продавал их. Кроме того, бывший премьер стал фигурантом еще трех уголовных дел: о терроризме, запрещенном финансировании, покушении на убийство.

Имран Хан занял должность премьер-министра Пакистана в 2018 году. В апреле 2022-го его сместили с должности после вынесения ему вотума недоверия. В октябре Имрана Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не пойман — не Хан».

Лусине Баласян