В Подмосковье арестовали сооснователя «Империи гусей» Алексея Кузьмина

Кузьмину вменяются противоправные действия с одной из девушек. На свидание с ним потерпевшую отправила собственная мать. Теперь она общается с дочерью через адвоката. Как рассказала «Ъ» юрист и основатель движения «Сдай педофила» Анна Левченко, мать предлагает загладить свою вину. «Любая сумма, которая вас устроит»,— написала мать дочери через адвоката (есть в распоряжении «Ъ»). Сам Кузьмин просил передать девушке, что «приносит свои извинения».