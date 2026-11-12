В Подмосковье арестовали сооснователя «Империи гусей» Алексея Кузьмина
Суд в Московской области арестовал одного из основателей кавер-группы «Империя гусей» Алексея Кузьмина. Ему предъявлено обвинение по делу о сексуальном насилии над подростками.
Кузьмину вменяются противоправные действия с одной из девушек. На свидание с ним потерпевшую отправила собственная мать. Теперь она общается с дочерью через адвоката. Как рассказала «Ъ» юрист и основатель движения «Сдай педофила» Анна Левченко, мать предлагает загладить свою вину. «Любая сумма, которая вас устроит»,— написала мать дочери через адвоката (есть в распоряжении «Ъ»). Сам Кузьмин просил передать девушке, что «приносит свои извинения».
Следственный комитет России занимается расследованием деятельности участников группы «Империя гусей» с июля 2026 года. Всего от действий злоумышленников, по версии следствия, пострадали 22 подростка в возрасте от 11 до 16 лет. Фигуранты уголовного дела вину отрицают. Они утверждают, что растлением подростков занималась бывшая член администрации фанатского сообщества группы.