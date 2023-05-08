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Коммерсантъ FM
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Кадыров: недосказанность с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг частной военной компании «Вагнер» в Артемовске (Бахмут). По его мнению, бойцы должны были завершить операцию в городе даже в «условиях нехватки и дефицита». Он пообещал разобраться с «недосказанностью» с командованием ЧВК при личном общении.

«Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу»,— написал господин Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что вокруг ЧВК было поднято «столько шума... а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир». «Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях нехватки и дефицита, когда освобождали в 2022 году такие же сложные города, как Артемовск»,— добавил господин Кадыров.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 5 мая объявил, что 10 мая его бойцы покинут позиции в Артемовске из-за нехватки боеприпасов и высоких потерь. Он раскритиковал Минобороны. Господин Кадыров предложил президенту Владимиру Путину передислоцировать подразделения «Ахмат» на позиции ЧВК «Вагнер». Однако накануне, 7 мая, господин Пригожин заявил, что его компании пообещали столько вооружения, сколько потребуется.

Военная операция на Украине

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