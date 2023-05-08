FT: лидеры Армении и Азербайджана встретятся 14 мая в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры в Брюсселе в воскресенье, 14 мая, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, встреча пройдет при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля.

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Встреча в Брюсселе будет «важным признаком прогресса», заявил один из собеседников издания. По данным FT, господа Алиев, Пашинян и Мишель также намерены встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Молдавии 1 июня.

Представители президента Азербайджана и главы Евросовета отказались от комментариев. Пресс-секретарь премьера Армении никак не прокомментировал информацию.

Напряженность между Арменией и Азербайджаном усилилась после того, как в апреле Азербайджан установил КПП на границе двух стран в Лачинском коридоре. 4 мая в Вашингтоне встретились главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. Дискуссии с участием американских дипломатов, включая госсекретаря Энтони Блинкена, велись о мирном соглашении между двумя странами.

Подробности — в материале «Ъ» «Армяно-азербайджанский конфликт пустили по миру».

Лаура Кеффер