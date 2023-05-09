ТАСС: президент Туркмении Бердымухамедов прибудет на парад Победы в Москву

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов намерен приехать в Москву на парад Победы, сообщил дипломатический источник ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее пригласил его в российскую столицу во время телефонного разговора. По информации собеседника российского госагентства, прибытие господина Бердымухамедова ожидается утром 9 мая.

Господин Путин накануне, 8 мая, направил поздравления с Днем Победы лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, народам Грузии и Молдавии. В Москву уже прибыли лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.

Некоторые российские регионы еще в апреле приняли решение не проводить парады. Их число увеличилось после атаки беспилотников на Кремль. Парады не будут проводить почти во всех областях Центрального федерального округа южнее и юго-западнее Москвы, а также в некоторых других — Псковской, Саратовской и Тюменской.

О подготовке — в материале «Ъ» «Парад, смирно!».

Леонид Уварчев