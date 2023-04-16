Парад по расчету

На минувшей неделе сразу в нескольких регионах, расположенных у границы с Украиной (в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму), сообщили об отмене традиционных парадов, приуроченных ко Дню Победы. Местные власти объяснили это решение соображениями безопасности — «чтобы не провоцировать противника». Впрочем, в других «прифронтовых» регионах с отменой парадов пока не спешат, а в остальных субъектах РФ и вовсе твердо намерены их провести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первым об отмене военного парада сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 5 апреля во время прямого эфира во «ВКонтакте» он заявил, что мероприятие решено не проводить, «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». При этом праздничный салют и шествие «Бессмертного полка» пока остаются в планах, добавил господин Гладков: «Рассмотрим этот вопрос, так же как и празднование 80-летия Прохоровского сражения, на ближайшем заседании оперативного штаба».

В прошлом году парад в честь Дня Победы в Белгородской области тоже не состоялся, хотя тогда власти до последнего надеялись провести мероприятие: решение о его отмене было принято буквально за несколько дней до праздничной даты. При этом в соседних регионах спецоперация параду не помешала. Например, по улицам Курска впервые после двухлетнего перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, торжественным маршем прошли военнослужащие Западного военного округа, а также расчеты МВД, МЧС, ФСИН и других силовых ведомств.

В этом году обстановка изменилась. 10 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что после совещания «с федеральными коллегами, которые обеспечивают безопасность региона», было принято решение не проводить военный парад. «Безопасность земляков является приоритетом»,— написал господин Старовойт в Telegram. Следом, 12 апреля, аналогичное решение высказал глава Крыма Сергей Аксенов, причем, по его словам, на полуострове отменен не только военный парад в честь 9 Мая, но также шествие «Бессмертного полка» и даже праздничные демонстрации на 1 Мая.

Источник в крымском правительстве объяснил “Ъ”, что власти региона решили не рисковать жизнями граждан на фоне ежедневных заявлений Киева о контрнаступлении и достаточно высокой опасности осуществления диверсий.

Однако в Севастополе, который регулярно подвергается атакам украинских беспилотников, поспешили заявить, что пока ничего не отменяли. «Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства»,— написал губернатор города-героя Михаил Развожаев в Telegram.

В Кремле этот вопрос оставили на усмотрение региональных властей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 12 апреля, что главный парад на Красной площади «готовится и планируется», а все, что связано с проведением аналогичных мероприятий в субъектах,— «это прерогатива глав регионов». «Естественно, они принимают соответствующее решение, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет»,— резюмировал господин Песков.

На новых территориях парады не планируются по очевидным причинам. «Учитывая, что мы находимся в условиях действия указа о военном положении, массовые мероприятия именно в организационном плане не будут проводиться в целях дополнительной безопасности. Мы считаем, что сегодня это не совсем целесообразно и небезопасно»,— сказал, например, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

При этом в остальных «прифронтовых» регионах, где введен «средний уровень реагирования» (помимо Крыма, Севастополя, Белгородской и Курской областей он действует в Краснодарском крае, Брянской, Воронежской и Ростовской областях), отменять парады не торопятся.

«Решение будет принято, исходя из рекомендаций правоохранительных структур»,— сообщили “Ъ” в правительстве Брянской области. Напомним, что за последние два месяца регион подвергся нескольким атакам украинских диверсионно-разведывательных групп.

В Воронежской области все мероприятия в честь 9 Мая готовятся в плановом режиме и будут проводиться с соблюдением мер «повышенной безопасности», рассказали “Ъ” в правительстве региона. В правительстве Ростовской области 11 апреля состоялось заседание оргкомитета по подготовке торжеств, где в том числе речь шла о проведении военных парадов в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. В пресс-службе администрации Краснодарского края воздержались от комментариев.

В регионах, более отдаленных от зоны проведения спецоперации, возможность отмены военных парадов даже не рассматривают. Например, в Нижегородской области сейчас прорабатывается вопрос, какая именно техника будет принимать участие в торжественном мероприятии. В Ставропольском крае запланирован и традиционный парад, и традиционный салют. «Все же у нас несколько иная ситуация в регионе, нежели у тех субъектов, которые приняли решение об отмене парадов,— рассказал “Ъ” спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев. — Считаю правильным и нужным продемонстрировать саратовцам и всему миру потенциал наших войск».

«В Белгородской и Курской областях другая ситуация: они отменили торжества по рекомендации соответствующих органов»,— объяснил “Ъ” председатель заксобрания Пензенской области Вадим Супиков.

О плановой подготовке к парадам “Ъ” также рассказали в Татарстане, Башкирии, Новосибирской, Томской и Амурской областях, в Туве и на Алтае, в Приморском и Хабаровском краях. А вице-губернатор Ульяновской области Александр Коробко заявил “Ъ”, что «почти уверен, что парад будет», но и другие форматы пока не исключены: «На этой неделе будет очередное заседание комитета "Победа", на котором будет принято окончательное решение».

Андрей Прах, корсеть “Ъ”