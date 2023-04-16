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Коммерсантъ FM
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Парад по расчету

В большинстве регионов СВО не повлияет на праздничные мероприятия 9 Мая

На минувшей неделе сразу в нескольких регионах, расположенных у границы с Украиной (в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму), сообщили об отмене традиционных парадов, приуроченных ко Дню Победы. Местные власти объяснили это решение соображениями безопасности — «чтобы не провоцировать противника». Впрочем, в других «прифронтовых» регионах с отменой парадов пока не спешат, а в остальных субъектах РФ и вовсе твердо намерены их провести.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первым об отмене военного парада сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 5 апреля во время прямого эфира во «ВКонтакте» он заявил, что мероприятие решено не проводить, «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». При этом праздничный салют и шествие «Бессмертного полка» пока остаются в планах, добавил господин Гладков: «Рассмотрим этот вопрос, так же как и празднование 80-летия Прохоровского сражения, на ближайшем заседании оперативного штаба».

В прошлом году парад в честь Дня Победы в Белгородской области тоже не состоялся, хотя тогда власти до последнего надеялись провести мероприятие: решение о его отмене было принято буквально за несколько дней до праздничной даты. При этом в соседних регионах спецоперация параду не помешала. Например, по улицам Курска впервые после двухлетнего перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, торжественным маршем прошли военнослужащие Западного военного округа, а также расчеты МВД, МЧС, ФСИН и других силовых ведомств.

В этом году обстановка изменилась. 10 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что после совещания «с федеральными коллегами, которые обеспечивают безопасность региона», было принято решение не проводить военный парад. «Безопасность земляков является приоритетом»,— написал господин Старовойт в Telegram. Следом, 12 апреля, аналогичное решение высказал глава Крыма Сергей Аксенов, причем, по его словам, на полуострове отменен не только военный парад в честь 9 Мая, но также шествие «Бессмертного полка» и даже праздничные демонстрации на 1 Мая.

Источник в крымском правительстве объяснил “Ъ”, что власти региона решили не рисковать жизнями граждан на фоне ежедневных заявлений Киева о контрнаступлении и достаточно высокой опасности осуществления диверсий.

Однако в Севастополе, который регулярно подвергается атакам украинских беспилотников, поспешили заявить, что пока ничего не отменяли. «Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства»,— написал губернатор города-героя Михаил Развожаев в Telegram.

В Кремле этот вопрос оставили на усмотрение региональных властей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 12 апреля, что главный парад на Красной площади «готовится и планируется», а все, что связано с проведением аналогичных мероприятий в субъектах,— «это прерогатива глав регионов». «Естественно, они принимают соответствующее решение, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет»,— резюмировал господин Песков.

Фотогалерея

Военные парады в честь Дня Победы в 2022 году

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Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В этом году в столице и других регионах отменили воздушную часть праздничного парада

В этом году в столице и других регионах отменили воздушную часть праздничного парада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев (слева) и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на параде в Москве

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев (слева) и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) после парада

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) после парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) и мэр Москвы Сергей Собянин (слева) перед началом парада

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) и мэр Москвы Сергей Собянин (слева) перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев и первоиерарх Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и Всея Руси Корнилий перед началом парада на Красной площади

Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев и первоиерарх Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и Всея Руси Корнилий перед началом парада на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) перед началом парада в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) перед началом парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Александр Новак на параде в Москве

Заместитель председателя правительства России Александр Новак на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу принимает парад, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны России Сергей Шойгу принимает парад, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перед началом парада в Москве

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перед началом парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на параде в Москве

Расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Парадный расчет казачьего войска во время парада на Красной площади

Парадный расчет казачьего войска во время парада на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военный парад на Красной площади в Москве

Военный парад на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Художественный руководитель театра-студии Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков (в центре) и ректор МГУ Виктор Садовничий на параде

Художественный руководитель театра-студии Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков (в центре) и ректор МГУ Виктор Садовничий на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде, посвященном 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие на параде, посвященном 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра на параде в Москве

Музыканты военного оркестра на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие-женщины на параде Победы в Москве

Военнослужащие-женщины на параде Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Москве

Военнослужащие на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Парад Победы на Красной площади в Москве

Парад Победы на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде Победы в Москве

Военнослужащие на параде Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Танк Т-34-85 на параде в Москве

Танк Т-34-85 на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зенитно-ракетный комплекс С-400 на параде в Москве

Зенитно-ракетный комплекс С-400 на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» на Красной площади

Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ «Ракушка» на Красной площади

Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ «Ракушка» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий-участник праздничного парада в Москве

Военнослужащий-участник праздничного парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ракетный комплекс «Ярс» на параде в Москве

Ракетный комплекс «Ярс» на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ветераны Великой Отечественной войны на параде в Москве

Ветераны Великой Отечественной войны на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военная техника на Красной площади

Военная техника на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на Красной площади

Военная техника на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Проезд военной техники на параде в Москве

Проезд военной техники на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный парад на Красной площади в Москве

Военный парад на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Парад победы в Мурманске на проспекте Ленина

Парад победы в Мурманске на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Александр Смолин  /  купить фото

Люди смотрят парад Победы в Александровском парке в Санкт-Петербурге

Люди смотрят парад Победы в Александровском парке в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Военный парад в Воронеже

Военный парад в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Военный парад в Воронеже

Военный парад в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Военнослужащие во время парада в Нижнем Новгороде

Военнослужащие во время парада в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Военный парад в Нижнем Новгороде

Военный парад в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Истребитель во время парада в Нижнем Новгороде

Истребитель во время парада в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники парада Победы в Новосибирске

Участники парада Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Парад Победы в Новосибирске

Парад Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Парад Победы в Новосибирске

Парад Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Военный парад в Екатеринбурге

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военный парад в Екатеринбурге

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военный парад в Екатеринбурге

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Ростове-на-Дону

Военный парад в Ростове-на-Дону

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Военный парад в Ростове-на-Дону

Военный парад в Ростове-на-Дону

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Военный парад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Военный парад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В этом году в столице и других регионах отменили воздушную часть праздничного парада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев (слева) и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу (справа) после парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) и мэр Москвы Сергей Собянин (слева) перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев и первоиерарх Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и Всея Руси Корнилий перед началом парада на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) перед началом парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель председателя правительства России Александр Новак на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу принимает парад, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перед началом парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Парадный расчет казачьего войска во время парада на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военный парад на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Художественный руководитель театра-студии Олега Табакова, актер, режиссер Владимир Машков (в центре) и ректор МГУ Виктор Садовничий на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде, посвященном 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие-женщины на параде Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Парад Победы на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие на параде Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Танк Т-34-85 на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зенитно-ракетный комплекс С-400 на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ «Ракушка» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий-участник праздничного парада в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ракетный комплекс «Ярс» на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ветераны Великой Отечественной войны на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военная техника на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Проезд военной техники на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный парад на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Парад победы в Мурманске на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Александр Смолин  /  купить фото

Люди смотрят парад Победы в Александровском парке в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военная техника во время парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Военный парад на площади Куйбышева в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Военный парад в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Военный парад в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Военнослужащие во время парада в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Военный парад в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Истребитель во время парада в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники парада Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Парад Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Парад Победы в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Военный парад в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад Победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военный парад в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военный парад в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военный парад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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На новых территориях парады не планируются по очевидным причинам. «Учитывая, что мы находимся в условиях действия указа о военном положении, массовые мероприятия именно в организационном плане не будут проводиться в целях дополнительной безопасности. Мы считаем, что сегодня это не совсем целесообразно и небезопасно»,— сказал, например, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

При этом в остальных «прифронтовых» регионах, где введен «средний уровень реагирования» (помимо Крыма, Севастополя, Белгородской и Курской областей он действует в Краснодарском крае, Брянской, Воронежской и Ростовской областях), отменять парады не торопятся.

«Решение будет принято, исходя из рекомендаций правоохранительных структур»,— сообщили “Ъ” в правительстве Брянской области. Напомним, что за последние два месяца регион подвергся нескольким атакам украинских диверсионно-разведывательных групп.

В Воронежской области все мероприятия в честь 9 Мая готовятся в плановом режиме и будут проводиться с соблюдением мер «повышенной безопасности», рассказали “Ъ” в правительстве региона. В правительстве Ростовской области 11 апреля состоялось заседание оргкомитета по подготовке торжеств, где в том числе речь шла о проведении военных парадов в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. В пресс-службе администрации Краснодарского края воздержались от комментариев.

В регионах, более отдаленных от зоны проведения спецоперации, возможность отмены военных парадов даже не рассматривают. Например, в Нижегородской области сейчас прорабатывается вопрос, какая именно техника будет принимать участие в торжественном мероприятии. В Ставропольском крае запланирован и традиционный парад, и традиционный салют. «Все же у нас несколько иная ситуация в регионе, нежели у тех субъектов, которые приняли решение об отмене парадов,— рассказал “Ъ” спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев. — Считаю правильным и нужным продемонстрировать саратовцам и всему миру потенциал наших войск».

«В Белгородской и Курской областях другая ситуация: они отменили торжества по рекомендации соответствующих органов»,— объяснил “Ъ” председатель заксобрания Пензенской области Вадим Супиков.

О плановой подготовке к парадам “Ъ” также рассказали в Татарстане, Башкирии, Новосибирской, Томской и Амурской областях, в Туве и на Алтае, в Приморском и Хабаровском краях. А вице-губернатор Ульяновской области Александр Коробко заявил “Ъ”, что «почти уверен, что парад будет», но и другие форматы пока не исключены: «На этой неделе будет очередное заседание комитета "Победа", на котором будет принято окончательное решение».

Андрей Прах, корсеть “Ъ”

Фотогалерея

Парад Победы 1945 года

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22 июня 1945 года в газетах был опубликован приказ Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина № 370: «В ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы». Месяцем ранее Сталин отказался от предложения Генштаба провести парад в июле 1945-го. Два месяца подготовки для Парада Победы были слишком долгим сроком

22 июня 1945 года в газетах был опубликован приказ Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина № 370: «В ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы». Месяцем ранее Сталин отказался от предложения Генштаба провести парад в июле 1945-го. Два месяца подготовки для Парада Победы были слишком долгим сроком

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков (на фото)

Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков (на фото)

Фото: ТАСС/Евгений Халдей

Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Коней для них подобрали заранее. Маршалу Жукову достался белый светло-серой масти тверской породы по кличке Кумир, маршалу Рокоссовскому — вороной краковой масти по кличке Полюс

Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Коней для них подобрали заранее. Маршалу Жукову достался белый светло-серой масти тверской породы по кличке Кумир, маршалу Рокоссовскому — вороной краковой масти по кличке Полюс

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Штандарты, под которыми должны были выйти на площадь сводные полки фронтов, были изготовлены специалистами художественно-производственных мастерских Большого Театра. Их руками были созданы и сотни орденских лент, венчавших древки 360 боевых знамен. К параду из Берлина доставили Красное знамя, водруженное над рейхстагом

Штандарты, под которыми должны были выйти на площадь сводные полки фронтов, были изготовлены специалистами художественно-производственных мастерских Большого Театра. Их руками были созданы и сотни орденских лент, венчавших древки 360 боевых знамен. К параду из Берлина доставили Красное знамя, водруженное над рейхстагом

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Парад Победы начался ровно в 10 часов утра. Он продлился 2 часа (122 минуты), и в нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат

Парад Победы начался ровно в 10 часов утра. Он продлился 2 часа (122 минуты), и в нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена

В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В торжественном марше Московского гарнизона приняли участие: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно&amp;#8209;десантные и танковые части и подразделения. Завершал шествие сводный военный оркестр – 1400 музыкантов

В торжественном марше Московского гарнизона приняли участие: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно‑десантные и танковые части и подразделения. Завершал шествие сводный военный оркестр – 1400 музыкантов

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Знамя Победы прибыло в Москву из Берлина 20 июня 1945 года, но в параде участия не принимало. Водрузившие его над рейхстагом и направленные в Москву знаменосец Неустроев и его помощники Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции очень плохо. В горниле войны было не до строевой подготовки, к тому же, Степан Неустроев, командир батальона 150-й Идрицо-Берлинской стрелковой дивизии пережил несколько ранений. Его ноги были повреждены. От выноса знамени отказались. Впервые оно приняло участие в параде только в 1965 году

Знамя Победы прибыло в Москву из Берлина 20 июня 1945 года, но в параде участия не принимало. Водрузившие его над рейхстагом и направленные в Москву знаменосец Неустроев и его помощники Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции очень плохо. В горниле войны было не до строевой подготовки, к тому же, Степан Неустроев, командир батальона 150-й Идрицо-Берлинской стрелковой дивизии пережил несколько ранений. Его ноги были повреждены. От выноса знамени отказались. Впервые оно приняло участие в параде только в 1965 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Советские воины пронесли по Красной площади 200 опущенных знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений

Советские воины пронесли по Красной площади 200 опущенных знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Под барабанный бой эти знамена были брошены к ступеням Мавзолея в знак окончательной победы над гитлеровской Германией

Под барабанный бой эти знамена были брошены к ступеням Мавзолея в знак окончательной победы над гитлеровской Германией

Фото: ТАСС

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22 июня 1945 года в газетах был опубликован приказ Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина № 370: «В ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы». Месяцем ранее Сталин отказался от предложения Генштаба провести парад в июле 1945-го. Два месяца подготовки для Парада Победы были слишком долгим сроком

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков (на фото)

Фото: ТАСС/Евгений Халдей

Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Коней для них подобрали заранее. Маршалу Жукову достался белый светло-серой масти тверской породы по кличке Кумир, маршалу Рокоссовскому — вороной краковой масти по кличке Полюс

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Штандарты, под которыми должны были выйти на площадь сводные полки фронтов, были изготовлены специалистами художественно-производственных мастерских Большого Театра. Их руками были созданы и сотни орденских лент, венчавших древки 360 боевых знамен. К параду из Берлина доставили Красное знамя, водруженное над рейхстагом

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Парад Победы начался ровно в 10 часов утра. Он продлился 2 часа (122 минуты), и в нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В торжественном марше Московского гарнизона приняли участие: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно‑десантные и танковые части и подразделения. Завершал шествие сводный военный оркестр – 1400 музыкантов

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Знамя Победы прибыло в Москву из Берлина 20 июня 1945 года, но в параде участия не принимало. Водрузившие его над рейхстагом и направленные в Москву знаменосец Неустроев и его помощники Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции очень плохо. В горниле войны было не до строевой подготовки, к тому же, Степан Неустроев, командир батальона 150-й Идрицо-Берлинской стрелковой дивизии пережил несколько ранений. Его ноги были повреждены. От выноса знамени отказались. Впервые оно приняло участие в параде только в 1965 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Советские воины пронесли по Красной площади 200 опущенных знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Под барабанный бой эти знамена были брошены к ступеням Мавзолея в знак окончательной победы над гитлеровской Германией

Фото: ТАСС

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