Путин поздравил лидеров стран ближнего зарубежья с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Дня Победы лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников»,— говорится в послании.

В поздравлении Владимир Путин, следует из сообщения, поблагодарил ветеранов войны, пожелал им благополучия и здоровья. «Как подчеркнул Президент России, духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между нашими странами и народами»,— говорится в сообщении Кремля.