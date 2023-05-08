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В канун Дня Победы ВСУ не менее восьми раз атаковали Белгородскую область, сбит БПЛА «самолетного типа»

Поздно вечером (22:46) 8 мая белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины Валуйского городского округа. Он уточнил, что в селе Казначеевка, по предварительным данным, пострадавших нет. Но один снаряд попал прямо на территорию школы, взрывной волной от него выбиты стекла. Кроме того, в селе Бирюч снарядами повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи. А над городом Валуйки российской системой ПВО была сбита ракета, последствия от ее падения на земле уточняются.

Фото: telegram.org / vvgladkov

Фото: telegram.org / vvgladkov

До этого в тот же день глава региона еще шесть раз сообщал в своем телеграм-канале о последствия обстрелов украинскими военными. Так, в 20:49 он рассказал, что в Валуйском горокруге ПВО сбила украинский беспилотник «самолетного типа». За несколько минут до этого губернатор написал об обстреле хуторе Панков в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших, однако в одном домовладении сильно повреждены крыша, фасад и окна, во втором взрывной волной посекло фасад и забор. В 18:13 господин Гладков уточнил последствия атаки ВСУ на село Сподарюшино Грайворонского горокруга, где снаряд попал в частный жилой дом (разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша). Хорошо, что его пожилые собственники переехали в соседнее село.

В 17:28 губернатор рассказывал об обстреле в Валуйском горокруге хутора Леоновка. В нем один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбило в нем стекла. Еще один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия, никто не пострадал. В 15:18 глава региона сообщил о последствиях, пожалуй, самого сильного обстрела за день, который также пришелся на Шебекинский горокруге. В поселке Красное граждан атака не зацепила, были повреждены забор и хозпостройка в одном частном домовладении, а также один автомобиль. А вот в результате обстрела города Шебекино пострадали сразу пять мирных жителей: двое от госпитализации отказались, троих доставили в центральную райбольницу. У всех пострадавших оказались колотые ранения легкой степени тяжести. После медицинской помощи их отправили домой на амбулаторное лечение. При этом сразу в шести многоквартирных домах выявили повреждения различной степени: посечены фасады, кровля и балконы, выбиты окна. Также пострадали три торговых павильона и 11 автомобилей.

Интенсивность обстрелов в приграничных районах Черноземья заметна возросла в мае. За последние дни в Белгородской области уже восемь граждан пострадали из-за атак ВСУ, двое из них получили тяжелые ранения.

Владимир Зоркий

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