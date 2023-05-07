В белгородском Муроме в результате обстрела ВСУ тяжело ранена женщина

Под обстрел вооруженных сил Украины попало село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, «били по центру села». В результате ранения получила одна женщина, в огород к которой прилетел снаряд.

По предварительным данным властей, у пострадавшей «серьезные ранения нижних конечностей». «Женщину в тяжелом состоянии бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу №2. По докладу главного врача, у нее множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Сейчас находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую помощь»,- написал в своем телеграм-канале господин Гладков. По его данным, всего по селу было зафиксировано пять прилетов, два из которых попали в огород к пострадавшей, где она и находилась в это время.

За последние сутки это уже второй пострадавший мирный житель в регионе из-за действий ВСУ. Вчера стало известно, что после обстрела Шебеки тяжелые ранения получил мужчина. Он, по словам губернатора, уже пришел в себя после операции, но продолжает находиться в реанимации под наблюдением врачей.

Утром сегодня Вячеслав Гладков рассказал об атаке со стороны Украины на село Сподарюшино Грайворонского горокруга. В этом случае обошлось без пострадавших, хотя в одном из частных домов разрушена стена и выбиты окна.

Владимир Зоркий