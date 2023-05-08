Четверо мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино Белгородской области

В понедельник, 8 мая, ВСУ продолжили «массированный обстрел» города Шебекино Белгородской области, сообщил в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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По его словам, один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами. В них выбиты окна и повреждены балконы.

В результате пострадали четверо мирных жителей, двое от госпитализации отказались, еще двоих в данный момент доставляют в районную больницу, сообщил губернатор. От других разрывов снарядов повреждений и пострадавших пока не зафиксировано, местные власти продолжают подомовой обход территории.

МЧС сегодня дважды сообщало об обстреле Шебекино: в районе 11:40 и в 13:05. В городе работала сирена воздушной тревоги, сообщали местные telegram-каналы.

Вчера во время обстрела ВСУ Шебекино и прилегающих сел Черемошное и Устинка был серьезно ранен один человек. Также повреждены здания общеобразовательного учреждения, торгового тяжело, промышленного предприятия и транспортные средства, а также линия электропередачи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту этого обстрела

Сергей Калашников

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