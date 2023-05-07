После обстрела курского поселка Теткино повреждены школа и детский сад, шесть домов и сети электроснабжения

Украинские военные продолжают обстрелы поселка Теткино в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, 7 мая власти насчитали десять прилетов, «к счастью, пострадавших нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона также сообщил, что в результате обстрела повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шести домов, газовая труба, а в части зданий пропала электроэнергия. «Как только будет возможность, специалисты приступят к ремонтным работам. Всем обязательно окажем помощь»,- пообещал господин Старовойт.

Вчера он также сообщал об атаке ВСУ на приграничный Глушковский район, всего было зафиксировано 18 прилетов. Из них десять - по поселку Краснооктябрьский (в нем в одном доме выбило окна), а еще восемь - по Теткино. Утром 3 мая по тому же поселку было восемь прилетов, и в 15 домах оказались повреждены окна, фасады, заборы, пострадали крыша местной поликлиники и газопровод низкого давления.

Владимир Зоркий