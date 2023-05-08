Песков анонсировал график Путина и иностранных лидеров на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие мероприятия намечены у Владимира Путина и глав иностранных государств 9 мая, в День Победы. Запланированы присутствие на параде, возложение венков, а также неформальный завтрак, сообщил господин Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Прежде всего в 10 часов начнется непосредственно парад. Президент выступит, главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, и потом еще у глав государств, у гостей, запланирован с нашим президентом неформальный завтрак»,— перечислил пресс-секретарь президента РФ.

В Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы, уже прибыли президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

В 2022 году парад на Красной площади продлился час, лидеров других стран на него не приглашали.

Мария Федотова