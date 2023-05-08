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Коммерсантъ FM
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Снаряд попал на территорию школы в селе Казначеевка Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Казначеевка Валуйского городского округа снаряд попал на территорию школы: взрывная волна выбила окна в здании. Над городом Валуйки системы ПВО сбили ракету. О пострадавших не сообщается.

«В селе Казначеевка, по предварительным данным, пострадавших нет. Один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла»,— написал губернатор в Telegram.

Под обстрел также попало село Бирюч: были повреждены частное домовладение и линия электропередачи. Экстренные службы уточняют последствия от падения сбитой в Валуйках системами ПВО ракеты.

Ранее сегодня в Белгородской области попали под обстрел хутор Панков, село Сподарюшино, хутор Леоновка, поселок Красное, город Шебекино. В Шебекино при обстреле пять местных жителей получили колотые ранения легкой степени тяжести. Кроме того, в Валуйском городском округе системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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