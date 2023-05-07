В погранслужбе Польши подтвердили перехват самолета над Черным морем российским Су-35

Польская погранслужба сообщила, что российский истребитель Су-35 сопроводил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем. Ранее об инциденте, произошедшем 5 мая, сообщило Минобороны Румынии.

Польские пограничники отмечают, что ведомственный самолет L410 Turbolet 5 мая патрулировал над Черным морем международное воздушное пространство под командованием Румынии в оперативном районе, обозначенном Бухарестом. 5 мая в 13:20 по местному времени (совпадает с мск) самолет был перехвачен российским истребителем Су-35 примерно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии.

«Двухмоторный российский истребитель Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией, после чего совершил агрессивные и опасные маневры»,— поясняют в погранслужбе Польши. В ведомстве добавили, что из-за действий Су-35 самолет польской пограничной службы попал в зону большой турбулентности, после чего экипаж на некоторое время утратил контроль над воздушным судном и потерял высоту. Пограничники Польши уточняют, что их самолет безопасно приземлился.

Ранее румынские власти осудили «маневры истребителя РФ, которые вызвали высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении польского самолета». Также в румынском военном ведомстве назвали перехват российским истребителем польского самолета «еще одним подтверждением провокационного подхода РФ» к полетам в Черном море.

Польский самолет L410 UVP-E20 находится в Румынии с 19 апреля до 17 мая 2023 года в рамках проводимой над Черным морем операции Multipurpose Maritime Operation Western Black Sea 2023, которую координирует Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex. По информации издания Le Figaro, в операции также участвуют Швеция и Испания.

Российское Министерство обороны и другие представители властей РФ информацию о данном инциденте пока не комментировали.

Александр Кислов