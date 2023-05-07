Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В погранслужбе Польши подтвердили перехват самолета над Черным морем российским Су-35

Польская погранслужба сообщила, что российский истребитель Су-35 сопроводил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем. Ранее об инциденте, произошедшем 5 мая, сообщило Минобороны Румынии.

Польские пограничники отмечают, что ведомственный самолет L410 Turbolet 5 мая патрулировал над Черным морем международное воздушное пространство под командованием Румынии в оперативном районе, обозначенном Бухарестом. 5 мая в 13:20 по местному времени (совпадает с мск) самолет был перехвачен российским истребителем Су-35 примерно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии.

«Двухмоторный российский истребитель Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией, после чего совершил агрессивные и опасные маневры»,— поясняют в погранслужбе Польши. В ведомстве добавили, что из-за действий Су-35 самолет польской пограничной службы попал в зону большой турбулентности, после чего экипаж на некоторое время утратил контроль над воздушным судном и потерял высоту. Пограничники Польши уточняют, что их самолет безопасно приземлился.

Ранее румынские власти осудили «маневры истребителя РФ, которые вызвали высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении польского самолета». Также в румынском военном ведомстве назвали перехват российским истребителем польского самолета «еще одним подтверждением провокационного подхода РФ» к полетам в Черном море.

Польский самолет L410 UVP-E20 находится в Румынии с 19 апреля до 17 мая 2023 года в рамках проводимой над Черным морем операции Multipurpose Maritime Operation Western Black Sea 2023, которую координирует Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex. По информации издания Le Figaro, в операции также участвуют Швеция и Испания.

Российское Министерство обороны и другие представители властей РФ информацию о данном инциденте пока не комментировали.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...