Прилепин рассказал о попытках украинских диверсантов убить его в 2017 году

Политик и писатель Захар Прилепин заявил, что в 2017 году был предупрежден о намерениях диверсионных групп с Украины его ликвидировать. По словам писателя, в том же году возле его дома в Донецке дважды «снимали фугасы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Впервые мне сообщили о том, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины, еще в 2017 году. Я был в пятерке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР»,— сообщил Захар Прилепин, его заявление со ссылкой на пресс-службу приводит «РИА Новости».

Как утверждает писатель, последний раз он получал предупреждение от российских спецслужб о том, что его хотят ликвидировать, накануне выезда из ЛНР незадолго до покушения 6 мая. «…я действующий офицер Росгвардии. Они предупредили, что в городе работают несколько групп по мне, и просили быть аккуратнее. Собственно говоря, это постоянный фон жизни, я как-то даже привык, насколько это возможно»,— сообщил господин Прилепин. Он отметил, что покушение на него никак не повлияет на его решение служить по контракту в Росгвардии.

6 мая машину Захара Прилепина взорвали под Нижним Новгородом. При взрыве погиб его охранник Александр Шубин, сидевший на пассажирском месте (взрывное устройство сработало под его сидением). Сам писатель получил ранения и был госпитализирован. По данным Следственного комитета, при взрыве автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной 40 см и диаметром 1,5 м.

По подозрению в совершении покушения был задержан и арестован Александр Пермяков. После задержания он заявил, что действовал по заданию СБУ. Мужчине предъявили обвинения в теракте (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222.1 УК РФ). В российском МИДе утверждают, что в первую очередь за покушение ответственность несут власти США.

Подробнее о покушении — в материале «Ъ» «Террорист Пермяков и неустановленные лица».

Анастасия Ларина