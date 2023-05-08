Wildberries скинет процент

Wildberries снизит комиссию селлерам с высокими оценками от покупателей. Маркетплейс уточнил, что рассчитывать на это смогут только продавцы с почти безупречным рейтингом. Он должен быть не ниже 4,9 балла из 5 возможных.

Сумма сборов для них может уменьшиться на 1% вне зависимости от категории товаров. В свою очередь, для селлеров с низким рейтингом — до 3,5 балла — комиссия, наоборот, вырастет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пока эта система тестируется, рассказали “Ъ FM” в Wildberries. Однако новичкам такие изменения в политике маркетплейса вряд ли понравятся, полагает автор и ведущий подкаста «Взгляд маркетолога» Виктор Субботин, который сам размещает товары на торговой площадке: «У нас где-то половина всех розничных продаж приходится на Wildberries. Не знаю, насколько целесообразно здесь привязываться именно к рейтингу, я бы привязывался больше ко времени на сайте.

Wildberries, говоря о продавцах с хорошим рейтингом, имеет в виду 95-98%. На самом старте такие ограничения негативно отразятся. Конкуренция в принципе достаточно большая, появляется очень много новых продавцов. Они часто демпингуют, чтобы товары выходили в топ».

В случае с селлерами с высоким рейтингом, которые используют собственные склады, минимальная комиссия может составить 4%. Ранее она начиналась от 5%. Такие изменения, как сообщают в Wildberries, коснутся, например, продавцов смартфонов и ноутбуков. По мнению президента кондитерской фабрики «Победа» Виталия Муравьева, рейтинговая система решит проблему со сторонними поставщиками, которые обычно завышают цены:

«Чем меньше комиссия, тем меньшей фасовки ты можешь предлагать товар, это удобнее для потребителя. Нашу продукцию на маркетплейсах продаем не только мы как производитель, но и сторонние поставщики.

При этом они ставят цену значительно выше — в четыре раза. Пишут, что скидка 60%, и этим заманивают покупателя. У них рейтинг ниже, у нас — выше.

Если комиссия будет дифференцирована, это приоритет для региональных поставщиков. 2,5-3% от общих продаж сейчас идет через Wildberries, на этой площадке они растут в разы год к году. Если мы получим более низкую комиссию, то будем транслировать это в конечную цену».

В новых условиях небольшие продавцы на Wildberries наверняка начнут более активно заниматься самовыкупом товаров, чтобы повысить рейтинг и снизить комиссию, полагает гендиректор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев: «Основной инструмент продвижения, когда селлер берет и сам у себя выкупает, сам себе ставит отзывы. Нововведение может поспособствовать тому, что они захотят выпрямить свой рейтинг. По ощущениям, этим занимается процентов 70.

Мы наблюдали ситуации, когда прилетал один негативный отзыв и продажи падали на 70%. Со временем будет происходить демпинг. Из-за крупных игроков условия станут ухудшаться. Сам маркетплейс говорит, что ему больше не нужны селлеры. Они установили заградительный барьер в 30 тыс. руб. просто за регистрацию. Лучше предприниматели с опытом, поскольку они меньше нагружают техподдержку, а денег приносят больше».

В декабре прошлого года Wildberries официально запретил самовыкуп на площадке. За приобретение собственной продукции селлерам грозит штраф в размере 30% от суммы таких сделок. Также нарушители обязаны возместить убытки, которые понес маркетплейс. Например, траты на логистику и доставку. Кроме того, компания запустила специальных ботов для борьбы с недобросовестными селлерами, сообщила пиар-менеджер Wildberries Анфиса Ронжина:

«Эта мера не может стать причиной роста числа самовыкупов, так как механизм расчета рейтинга построен таким образом, что учитываются только оценки и отзывы от реальных покупателей.

Кроме того, мы активно боремся с самовыкупами и видим, что их количество стало снижаться. Это отслеживается с помощью аналитических систем и специального бота. Предпринимателям гораздо выгоднее пользоваться внутренними рекламными инструментами, чем прибегать к серым методикам продвижения, которые впоследствии могут привести к санкциям и более высоким расходам».

В марте число продавцов на Wildberries, по данным Moneyplace, превысило 300 тыс. Это на 85% больше, чем годом ранее. При этом во втором полугодии 2022-го доля всех маркетплейсов, как сообщали в Data Insight, в общем объеме продаж в сети впервые превысила 50%.

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Анна Маргулис