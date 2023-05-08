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Коммерсантъ FM
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Wildberries скинет процент

Какие продавцы могут рассчитывать на уменьшение комиссии

Wildberries снизит комиссию селлерам с высокими оценками от покупателей. Маркетплейс уточнил, что рассчитывать на это смогут только продавцы с почти безупречным рейтингом. Он должен быть не ниже 4,9 балла из 5 возможных.
Сумма сборов для них может уменьшиться на 1% вне зависимости от категории товаров. В свою очередь, для селлеров с низким рейтингом — до 3,5 балла — комиссия, наоборот, вырастет.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пока эта система тестируется, рассказали “Ъ FM” в Wildberries. Однако новичкам такие изменения в политике маркетплейса вряд ли понравятся, полагает автор и ведущий подкаста «Взгляд маркетолога» Виктор Субботин, который сам размещает товары на торговой площадке: «У нас где-то половина всех розничных продаж приходится на Wildberries. Не знаю, насколько целесообразно здесь привязываться именно к рейтингу, я бы привязывался больше ко времени на сайте.

Для чего Wildberries ребрендинг

Wildberries, говоря о продавцах с хорошим рейтингом, имеет в виду 95-98%. На самом старте такие ограничения негативно отразятся. Конкуренция в принципе достаточно большая, появляется очень много новых продавцов. Они часто демпингуют, чтобы товары выходили в топ».

В случае с селлерами с высоким рейтингом, которые используют собственные склады, минимальная комиссия может составить 4%. Ранее она начиналась от 5%. Такие изменения, как сообщают в Wildberries, коснутся, например, продавцов смартфонов и ноутбуков. По мнению президента кондитерской фабрики «Победа» Виталия Муравьева, рейтинговая система решит проблему со сторонними поставщиками, которые обычно завышают цены:

«Чем меньше комиссия, тем меньшей фасовки ты можешь предлагать товар, это удобнее для потребителя. Нашу продукцию на маркетплейсах продаем не только мы как производитель, но и сторонние поставщики.

При этом они ставят цену значительно выше — в четыре раза. Пишут, что скидка 60%, и этим заманивают покупателя. У них рейтинг ниже, у нас — выше.

Если комиссия будет дифференцирована, это приоритет для региональных поставщиков. 2,5-3% от общих продаж сейчас идет через Wildberries, на этой площадке они растут в разы год к году. Если мы получим более низкую комиссию, то будем транслировать это в конечную цену».

В новых условиях небольшие продавцы на Wildberries наверняка начнут более активно заниматься самовыкупом товаров, чтобы повысить рейтинг и снизить комиссию, полагает гендиректор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев: «Основной инструмент продвижения, когда селлер берет и сам у себя выкупает, сам себе ставит отзывы. Нововведение может поспособствовать тому, что они захотят выпрямить свой рейтинг. По ощущениям, этим занимается процентов 70.

Какие вопросы учитывает подписанная маркетплейсами хартия

Мы наблюдали ситуации, когда прилетал один негативный отзыв и продажи падали на 70%. Со временем будет происходить демпинг. Из-за крупных игроков условия станут ухудшаться. Сам маркетплейс говорит, что ему больше не нужны селлеры. Они установили заградительный барьер в 30 тыс. руб. просто за регистрацию. Лучше предприниматели с опытом, поскольку они меньше нагружают техподдержку, а денег приносят больше».

В декабре прошлого года Wildberries официально запретил самовыкуп на площадке. За приобретение собственной продукции селлерам грозит штраф в размере 30% от суммы таких сделок. Также нарушители обязаны возместить убытки, которые понес маркетплейс. Например, траты на логистику и доставку. Кроме того, компания запустила специальных ботов для борьбы с недобросовестными селлерами, сообщила пиар-менеджер Wildberries Анфиса Ронжина:

«Эта мера не может стать причиной роста числа самовыкупов, так как механизм расчета рейтинга построен таким образом, что учитываются только оценки и отзывы от реальных покупателей.

Кроме того, мы активно боремся с самовыкупами и видим, что их количество стало снижаться. Это отслеживается с помощью аналитических систем и специального бота. Предпринимателям гораздо выгоднее пользоваться внутренними рекламными инструментами, чем прибегать к серым методикам продвижения, которые впоследствии могут привести к санкциям и более высоким расходам».

В марте число продавцов на Wildberries, по данным Moneyplace, превысило 300 тыс. Это на 85% больше, чем годом ранее. При этом во втором полугодии 2022-го доля всех маркетплейсов, как сообщали в Data Insight, в общем объеме продаж в сети впервые превысила 50%.

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Анна Маргулис

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