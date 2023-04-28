Wildberries хочет перемен

Wildberries заговорил об ребрендинге на фоне скандалов. Компания намерена сменить логотип, заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук, отметив, что бренд «несколько устарел». Она также добавила, что площадку не собираются переименовывать в «Ягодки». Именно такое название она получила в рамках рекламного ребрендинга в августе. Тогда в Wildberries заявили, что временная смена логотипа приурочена к акции «Черная пятница».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В то же время в последние месяцы маркетплейс не раз попадал в скандальные ситуации, внимание на которые в том числе обращали в Госдуме и ФАС. Зачем компании ребрендинг именно сейчас? И сколько он может стоить? Сооснователь бренд-бюро Sixth Sense Андрей Сагин отмечает, что этот шаг может быть попыткой отвлечь внимание:

«Похоже на заполнение инфополя какими-то новыми поводами. Не очень понимаю, зачем сейчас Wildberries может быть нужен ребрендинг. Скорее всего, площадка таким образом переключает внимание. Если говорить о полном ребрендинге, то с учетом масштабов деятельности компании, количества униформы, упаковок и так далее на это нужна довольно крупная сумма, и процесс может затянуться.

Думаю, речь идет о десятках миллионов рублей. Очень большой объем — это как Олимпиаду брендировать: и кружки, и ручки, и одежду, и флаги, и указатели, и мерч, и все остальное. В их случае это достаточно капиталоемкая задача. При этом ребрендинг сейчас не помог бы решить все проблемы маркетплейса. Если нужно гасить конфликт, инфоповод, то делать это стоит другими инструментами, ведь возникшие вопросы так и не решены».

По итогам прошлого года Wildberries нарастил оборот на 98%. Он составил свыше 1,5 трлн руб., свидетельствуют данные отчета компании. Владелец и креативный директор рекламного агентства «Амлинский — креативные стратегии» Андрей Амлинский считает, что ребрендинг и череда скандалов, вероятно, не связаны: «Там какие-то системные, наверное, проблемы.

Ребрендинг ради спасения актива — довольно сомнительная идея.

Думаю, это какие-то параллельные вещи. Одна — структурные проблемы самой площадки. Иногда при каком-то суперпровале можно переименовать компанию. Может быть, это и есть форма переключения внимания, но это в какой-то степени еще больше подогревает интерес».

Состояние главы Wildberries Татьяны Бакальчук в прошлом году, по данным рейтинга Forbes, существенно сократилось. За 2022-й она потеряла более $8 млрд, и к концу года активы Бакальчук оценивались в $4,7 млрд.

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Дарья Фоменко