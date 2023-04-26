Маркетплейсы собрали совет

Российские маркетплейсы создали Совет цифровых платформ. В него вступили «Яндекс», Ozon, Wildberries, «Авито» и «Сбермаркет». Игроки подписали Хартию о принципах развития платформенной занятости. Это, как указано в документе, формат работы, в котором онлайн-площадки используются для получения и предоставления услуг за плату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Совете цифровых платформ игроки рынка намерены, например, разработать стандарты сотрудничества с поставщиками. Учтены будут и вопросы взаимодействия с пунктами выдачи заказов, уверяет руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев:

«Присоединились к хартии вместе с другими игроками рынка, так как видим большой интерес у россиян в платформенной занятости и росте ее значимости для экономики страны. Планируем дальше развивать принципы платформенности в своих сервисах не только для работников, но и предпринимателей, и потребителей. Принципы платформенности действуют и в наших пунктах выдачи заказов. Есть система как рейтингов сотрудников, так и самих точек. Это позволяет в режиме реального времени получать объективные данные об уровне сервиса в ПВЗ и обратную связь от покупателей».

В последнее время скандалы вокруг маркетплейсов не редкость. Например, в конце марта владельцы пунктов выдачи заказов пожаловались на Wildberries и необоснованные штрафы, которые поставили некоторые ПВЗ на грань закрытия. На инцидент тогда обратили внимание в Госдуме, Генпрокуратуре и ФАС. Вероятно, теперь игроки онлайн-рынка спешат создать собственный регуляторный механизм, пока этим не занялись власти, считает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов:

«Маркетплейсы попали в довольно непростую регуляторную ситуацию в свете последних своих нововведений, которые повлекли очень широкий общественный резонанс и вмешательство государства в лице Госдумы и ФАС. Поэтому онлайн-площадки стараются создать некий орган над рынком, который будет его регулировать, но не в интересах государства в первую очередь, а в интересах маркетплейсов, и, наверное, отчасти клиентов.

То есть игроки рынка пытаются таким образом перехватить регуляторную инициативу у государственных органов, чтобы не допустить излишнего негативного влияния на свою деятельность.

Боюсь, что они могли немного опоздать, это нужно было сделать чуть раньше. В свете последних скандальных историй с маркетплейсами государство достаточно серьезно взялось за регуляторику этого рынка. И учитывая, что он становится очень значимым сектором экономики, власти вряд ли отступят».

После скандала с Wildberries, кстати, разрешил пунктам выдачи заказов оспаривать удержания прямо в приложении. Правда, система так и не заработала, а партнерам приходят новые штрафы, рассказал сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Александр Ефимов, который на заседании в Госдуме в конце марта представлял интересы недовольных контрагентов маркетплейса:

«Сейчас этот механизм только внедрился, он тестируется. Есть сообщения об ошибочно начисленных штрафах. По сути, решения по их оспариванию еще не были приняты, то есть мы не видели таких случаев, когда кому-то отменили штраф.

Под эту гребенку попали те взыскания, которые были наложены еще в декабре. Их отменить не получится, потому что у пунктов выдачи заказов срок хранения видеозаписи составляет три месяца.

Попытка маркетплейса выдать возможность оспаривать эти штрафы в качестве жеста доброй воли звучит абсурдно. Они изначально не имели права его устанавливать, исключая возможность оспаривания».

Правда, в Wildberries “Ъ FM” заявили, что штрафы на подмены старше 90 дней выставили по ошибке.

По данным Минэкономразвития, количество малых и средних предприятий, которые зарегистрировали бизнес в сфере онлайн-торговли, за последние три года выросло в 13 раз до 117 тыс. компаний.

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Дарья Фоменко