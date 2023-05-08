Курские власти отрицают набор людей для стройки оборонительных сооружений

Информация о наборе людей для строительства оборонительных сооружений в Белгородской, Брянской и Курской областях не соответствуют действительности, заявили в правительстве Курской области. Они назвали распространявшиеся в Telegram объявления «спам-атакой».

«Наши соседи продолжают информационные вбросы. Утром в телеграм-каналах началась спам-атака. Размещается объявление с вакансиями на строительство оборонительных укреплений. Контактами указываются телефоны силовых структур»,— утверждают власти региона (цитата по ТАСС).

В Белгородской, Брянской и Курской областях на фоне военной операции РФ на Украине ввели повышенный, желтый уровень террористической опасности. В апреле в Брянской области выделили 500 млн руб. на строительство оборонительных сооружений. Аналогичные сооружения возводят в других двух областях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер