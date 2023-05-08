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Коммерсантъ FM
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Проблемы подтаяли

Компании частично нашли ингредиенты и оборудование для изготовления мороженого

Производители мороженого готовятся к успешному сезону. Игроки рынка рассчитывают на заметный рост доходов этим летом. Как рассказали “Ъ FM” в Союзе мороженщиков России, в этом году отечественные заводы могут выпустить до 500 тонн продукта. Это на 5-10% больше, чем в прошлом году, но меньше показателей 2021-го.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отмечают в профильной организации, проблемы с импортозамещением ингредиентов и оборудования отчасти решены. В 2022 году компаниям приходилось менять рецепты и искать новых поставщиков сырья. Себестоимость некоторых видов мороженого тогда выросла на треть, а цены на полках магазинов поднялись в пределах 15%. Из-за этого спрос сместился в пользу более дешевых видов продукции, говорит замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина:

Кто вошел в список крупнейших производителей мороженого в 2022 году

«На полках продукция подорожала в среднем, может быть, процентов на 30. В мороженом есть такие составляющие, как эмульгаторы, стабилизаторы, которые в нашей стране просто не растут. То же самое касалось ароматизаторов, красителей, какао-порошков. С кем-то приспособились возить. Например, если стабилизаторы из Дании раньше поставлялись через порт в Санкт-Петербурге, то из-за санкций морской маршрут сменился на автотранспортный.

Что касается изменения структуры продаж, самое дорогое мороженое, которое стоит 1 тыс. руб. за килограмм, стало пользоваться меньшим спросом. Более дешевую продукцию, допустим, с заменителем молочного жира, спрашивают больше. Многие производители начали рассматривать возможность изготовления молочного мороженого. Если в пломбире 12-15% жира, то в таком продукте — 3,5%. Он был популярен в советское время.

Мороженое с плодами и ягодами всегда было не очень дорогим, на него тоже за последний год повысился спрос.

Также мы заметили увеличение продаж семейных видов продукции — в баночках, брикетах и так далее.

Серьезных брендовых изменений на нашем рынке в прошлом году не произошло. В основном в Россию поставлялось мороженое Mars, всего один год они производили его в Тульской области. С марта 2022 года компания покинула страну. Кроме того, Nestle ввела серьезную санкционную политику — продает только предметы первой необходимости. Поэтому вместо Maxibon теперь Maxiduo, а вместо Extreme рожок Sunreme».

В 2021-м в России произвели рекордный объем мороженого — почти 530 тонн. Как отмечают в Союзе мороженщиков, розничные продажи тогда резко выросли благодаря жаркому лету. В этом году весна оказалась холодной: в апреле и начале мая торговые сети запросили у производителей на 10% меньше продукции, чем год назад. Эти потери наверняка удастся компенсировать, считает руководитель отдела маркетинга компании Icecro Ксения Башмакова:

Почему у производителей мороженого сменился лидер

«Мы сократили ассортимент. Мы выпускали не только мороженое, но и молочные продукты. Греческие йогурты, творожные десерты больше под нашим брендом производить не будем — получается очень дорого. Цены на сырье тоже скачут. Но будем делать, как и раньше, под СТМ — собственной торговой маркой сети.

В прошлом году продажи у нас упали на 10-20%. Наше мороженое не в дешевом ценовом сегменте, а средний плюс. Средний класс, можно сказать, стерся. Кто-то уехал, у остальных упали доходы — они стали жестко экономить.

Сильно подорожала упаковка, а так как мы находимся в Москве, здесь еще дороже.

Мы начали выпускать новые продукты в категории мороженого, будет более дешевый ценовой сегмент, в вафельных стаканчиках. Я сравниваю с нашим обычным пломбиром либо протеиновым мороженым без сахара. Мы добавляем туда лучшие сахарозаменители, которые ранее заказывали из Европы, но вроде как нашли производителей из России. Конечно же, по сравнению с ним вафельный стаканчик получается дешевле».

Больше всего на стоимость мороженого в этом году будут влиять цены на сырье, отмечают участники рынка. Последние месяцы молоко российских и белорусских производителей дешевеет, так что до конца года заметных скачков цен ждать не стоит, полагает гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев:

Как Unilever утратила лидерство на российском рынке мороженого

«Если летом будет хорошая погода, хороший спрос, начнутся обратные процессы. При высокой температуре летом падают удои — объем молока снижается, и цена на него может корректироваться. Меньше всего хотелось бы, чтобы производители молока начали сокращать поголовье, уменьшать удои, иначе через время это может привести к очередному витку роста. Устраивает прогнозируемый, спокойный, может быть, на уровне инфляции подъем, но не больше.

Для того, чтобы сохранить объем производства молока в хозяйствах, чтобы нам предложить нормальные объемы рынку, чтобы он смог их потребить, нам нужно снижать цену на полке. Если стоимость сырья падает, мы это сразу транслируем. Быстрые инструменты — это скидки, какие-то акции, более длинные — изменение ценообразования».

Бренд «Коровка из Кореновки» в 2021 году был лидером рынка по объему произведенного мороженого. Тогда он впервые более чем за 10 лет потеснил с первого места концерн Unilever. В 2022-м, как отмечают в Союзе мороженщиков, первое место по выпуску продукции на рынке заняла группа компаний «Айсберри».

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Елизавета Скобцова

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