Газета «Коммерсантъ» 30.03.2023, 01:23 Крупнейшие производители мороженого в России в 2022 году Выйти из полноэкранного режима Место Компания Объем производства (тыс. тонн) Динамика к 2021 году (%) 1 ГК «Айсберри» 52,6 19,6 2 ГК «Ренна» 46,7 -7,4 3 Unilever 39 -13,3 4 Froneri 27 4,2 5 ГК «Русский холод» 26,5 -17,2 6 ГК «Славица» 26,2 22,9 7 «Чистая линия» 22 0 8 «Челны холод» 16 -6,5 9 «Полярис» 12,5 3,9 10 Фабрика «Фрост» 8,4 -31,3 Открыть в новом окне Источники: Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко», Союз мороженщиков.