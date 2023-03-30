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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие производители мороженого в России в 2022 году

Место Компания Объем производства (тыс. тонн) Динамика к 2021 году (%)
1 ГК «Айсберри» 52,6 19,6
2 ГК «Ренна» 46,7 -7,4
3 Unilever 39 -13,3
4 Froneri 27 4,2
5 ГК «Русский холод» 26,5 -17,2
6 ГК «Славица» 26,2 22,9
7 «Чистая линия» 22 0
8 «Челны холод» 16 -6,5
9 «Полярис» 12,5 3,9
10 Фабрика «Фрост» 8,4 -31,3

Источники: Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко», Союз мороженщиков.

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