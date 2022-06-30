Unilever стало не до сладкого

На российском рынке мороженого сменился крупнейший игрок. Первую строчку по объемам производства заняла ГК «Ренна» («Коровка из Кореновки»), опередив прежнего лидера Unilever («Магнат», «Золотой стандарт») более чем на 10%. В условиях сложностей с импортом материалов и оборудования на фоне кризиса поддерживать прежние темпы роста бизнеса участникам рынка будет сложнее. А отказ транснациональных компаний от инвестиций в маркетинг может негативно сказаться на спросе во всей категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первое место по объемам производства мороженого в России заняла ГК «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки»), увеличив за прошлый год отгрузки на 17,2%, до 50,4 тыс. тонн. Это позволило группе обогнать прежнего лидера рынка Unilever («Магнат», «Золотой стандарт» и пр.), который увеличил выпуск мороженого менее чем на 1%, до 45 тыс. тонн. Таковы результаты рейтинга Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), Milknews и Streda Consulting. Третий игрок ГК «Айсберри» («Пломбир Вологодский», «Филевское») выпустил 44 тыс. тонн мороженого — на 19,9% больше, чем годом ранее. Весь объем рынка за год вырос на 17,4%, до 527 тыс. тонн.

Крупнейшие производители мороженого в России по объему производства в 2021 году Выйти из полноэкранного режима Место Компания Объем производства (тыс. тонн) Динамика год к году (%) 1 ГК «Ренна» 50,4 17,2 2 Unilever 45 0,9 3 ГК «Айсберри» 44 19,9 4 ГК «Русский холод» 32 -10,9 5 Froneri 25,9 29,5 6 «Чистая линия» 22 22,2 7 ГК «Славица» 21,2 18,4 8 «Челны холод» 17,1 3 9 Фабрика «Фрост» 12,2 -10,3 10 ГК «Новосибхолод» 12,1 0,8 Открыть в новом окне Источники: Национальный союз производителей молока, Streda Consulting.

ГК «Ренна» управляет Алексеевским и Кореновским молочно-консервными комбинатами в Белгородской области и Краснодарском крае. Помимо мороженого выпускает молочные продукты и десерты под марками «Облака из молока», «Руслада», «Густияр», «Кореновское», «Милкимоны». Консолидированные финансовые показатели группа не раскрывает. Владельцем «Ренны» считается Андрей Лабуть.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, что после некоторого перерыва, связанного с модернизацией производства, «Ренна» снова показала высокие темпы роста. Компания занималась органическим развитием дистрибуции и наращивала долю рынка, в том числе с помощью федеральной рекламной кампании на ТВ, указывает эксперт. В «Ренне» “Ъ” не ответили. В Unilever результаты рейтинга комментировать не стали. А в «Айсберри» рост производства объяснили запуском нового завода в Ярославской области мощностью 3 тыс. тонн в год.

Как отмечают авторы рейтинга, консолидация рынка мороженого продолжается. Доля десяти крупнейших производителей превысила 60%, тогда как в 2020 году они занимали около 57%. Кроме того, эти компании обеспечили 70% прироста рынка. Алексей Груздев связывает тенденцию в том числе с реализацией экспортного потенциала игроков. По итогам 2021 году объем экспорта мороженого вырос на 26% до рекордных 33 тыс. тонн. Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов говорит, что мороженое и сейчас имеет высокий экспортный потенциал. Даже возможные потери рынков США и ЕС из-за обострения внешнеполитической ситуации можно компенсировать за счет других стран, в первую очередь Юго-Восточной Азии, полагает он. Но Алексей Груздев отмечает, что помешать освоить новые экспортные рынки может укрепление рубля.

Сложности на фоне текущего кризиса могут возникнуть и с производством. В Unilever говорят, что сейчас сталкиваются с сокращением импорта сырья и упаковочных материалов, из-за чего испытывают ряд операционных трудностей. Алексей Груздев отмечает, что принципиальным для отрасли будет конец 2022 года, когда начнется подготовка к следующему сезону и потребуется закупать расходные материалы и комплектующие для оборудования, поставка большинства которых сегодня заблокирована западными санкциями.

Негативно на индустрии может сказаться и отказ транснациональных компаний от инвестиций в маркетинг, о чем после начала военных действий на Украине объявил и Unilever. Как отмечает господин Груздев, в итоге может сократиться потребление всей категории. Хотя исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев считает, что спрос на мороженое больше зависит от погоды, а отказ от маркетинговых вложений приведет к перераспределению рынка между брендами. Всерьез говорить об утрате позиций международных компаний в пользу местных конкурентов пока рано, полагает он: многое будет зависит от дистрибуции и наличии продукции на полках.

Алексей Полухин