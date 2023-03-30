Россия прирастает пломбирью

На российском рынке мороженого продолжается ротация крупнейших производителей. Выпустив более 52 тыс. тонн этого десерта в 2022 году, первой по объемам стала ГК «Айсберри» Александра Жукова, отца экс-супруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой, обойдя ГК «Ренна» и Unilever. В 2023 году конкуренция в отрасли продолжит расти, а спрос будет смещаться в сегмент недорогой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

ГК «Айсберри» стала крупнейшим производителем мороженого в России, увеличив в 2022 году выпуск продукции на 19,6%, до 52,6 тыс. тонн. Таковы результаты рейтинга Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко» и Союза мороженщиков. Прежний лидер — ГК «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки») заняла вторую строчку, снизив производство на 7,4%, до 46,7 тыс. тонн. Unilever («Магнат», «Золотой стандарт» и др.) сократила выпуск мороженого на 13,3%, до 39 тыс. тонн, опустившись на третью позицию. Общее производство мороженого в России сократилось на 11,1%, до 468 тыс. тонн год к году.

Портфель «Айсберри» включает бренды «Пломбир Вологодский», «Филевское», «Жемчужина России». В головной структуре группы ООО «Вологодское мороженое» 90% владеет Александр Жуков, которого называют отцом экс-супруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой. В 2021 году выручка компании была 13,19 млрд руб.

В «Айсберри» результаты связывают с запуском нового завода в Ярославской области, а также модернизацией площадок в Вологде и Пензе. По словам представителя группы, в последние годы оборот бизнеса растет двузначными темпами в натуральном выражении и деньгах. В первом квартале 2023 года «Айсберри» рассчитывает нарастить производство на 40% год к году.

Крупнейшие производители мороженого в России в 2022 году Выйти из полноэкранного режима Место Компания Объем производства (тыс. тонн) Динамика к 2021 году (%) 1 ГК «Айсберри» 52,6 19,6 2 ГК «Ренна» 46,7 -7,4 3 Unilever 39 -13,3 4 Froneri 27 4,2 5 ГК «Русский холод» 26,5 -17,2 6 ГК «Славица» 26,2 22,9 7 «Чистая линия» 22 0 8 «Челны холод» 16 -6,5 9 «Полярис» 12,5 3,9 10 Фабрика «Фрост» 8,4 -31,3 Открыть в новом окне Источники: Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко», Союз мороженщиков.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, что «Айсберри» также выпускает бренды «Петрохолода» и мороженое под собственными торговыми марками сетей. «Ренна» же продает мороженое только под собственным брендом, и снижение производства в 2022 году могло быть связано с накопленными запасами, полагает эксперт. В «Ренна» комментарий не предоставили.

Директор по коммуникациям и корпоративным отношениям Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина говорит, что сокращение производства мороженого в основном связано с приостановкой заказов на экспортную продукцию. О прекращении экспорта из РФ и инвестиций в маркетинг Unilever объявила весной 2022 года после начала военных действий на Украине. В компании фокусировались на локализации полного ассортимента мороженого и обеспечении непрерывности производства в условиях неопределенности и проблем с логистикой, говорит госпожа Антюшина.

По словам Алексея Груздева, в 2021 году Unilever поставила более 10 тыс. тонн мороженого из РФ только в США и Канаду, а еще 3–4 тыс. тонн — в Казахстан и страны СНГ. На внутреннем рынке без инвестиций в маркетинг доля Unilever тоже сократилась, но не так драматично, добавляет эксперт. Другой международный игрок Froneri (бренды «48 копеек», Milka, Oreo, Maxiduo и пр.) в 2022 году увеличил производство на 4,2%, до 27 тыс. тонн, поднявшись с пятого на четвертое место в рейтинге. В Froneri “Ъ” не ответили.

По данным авторов рейтинга, в целом 20 крупнейшим производителям мороженого удалось удержать общие объемы производства на уровне 345 тыс. тонн и увеличить совокупную долю с 68% до 74% рынка. Небольшим игрокам становится все сложнее удерживать свои позиции, отмечает господин Груздев. В 2023 году он не исключает новых перестановок среди крупнейших производителей, допуская, что «Ренна» может вернуть себе первое место.

Заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина прогнозирует, что в 2023 году объем производства мороженого в России может вырасти на 5–10% год к году. Она считает, что потребители в целом оправились от потрясений 2022 года, поэтому спрос на десерт должен восстановиться. Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов также назвал снижение спроса серьезным вызовом для отрасли, отметив, что ждет планомерное восстановление потребления. В «Айсберри» прогнозируют сохранение тренда на рациональные траты — отказ от продукции, «необоснованно претендующей на премиум».

Анатолий Костырев