«Зенит» обыграл «Спартак» и досрочно стал чемпионом России

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга досрочно стал победителем Российской премьер-лиги. В 26-м туре РПЛ петербуржцы обыграли столичный «Спартак» (3:2) и стали недосягаемы для ближайших преследователей в турнирной таблице (64 очка).

Счет на 14-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 33-й минуте ничью на табло вернул Бальде. В концовке первого тайма петербуржцев вперед вывел Мостовой.

За четыре минуты до окончания основного времени матча «Спартак» сравнял благодаря голу Промеса с пенальти. Победный гол «Зенит» оформил уже в добавленное время — забил Сергеев. Отметим, что москвичи провели концовку встречи вдесятером: на 75-й минуте главный арбитр Павел Кукуян удалил с поля защитника «Спартака» Алексиса Дуарте за грубый подкат.

Для команды из Санкт-Петербурга этот титул стал пятым кряду. Всего в истории современного российского футбола петербуржцы завоевывали главный трофей страны девять раз. Также на счету «Зенита» одна победа в первенстве СССР.

Судьба серебра и бронзы РПЛ еще не решена. После 26 (из 30) матчей второе место занимает ЦСКА — у «армейцев» 51 очко. Далее следует «Ростов» с 50 очками. На четвертом месте идет «Спартак» (49 очков).

Григорий Лейба