Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев

Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) попросили Россию увеличить число ее миротворцев, сообщил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков. По его словам, сейчас численность российских миротворцев не превышает 450, в то время как в рамках документов объединенной контрольной комиссии полагается 3100 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Манаков

Фото: МИД ПМР Леонид Манаков

Фото: МИД ПМР

«Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья»,— сказал господин Манаков в интервью «РИА Новости».

Он утверждает, что юридически возможно увеличить российский контингент. Леонид Манаков оправдывает это «ухудшением рисков безопасности, в том числе террористической угрозы». Как считает представитель ПМР, это можно сделать в том числе за счет россиян, постоянно проживающих в Приднестровье.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года — тогда закончилась активная фаза военного конфликта в регионе. В Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск, охраняющая вооружение и боеприпасы, а также помогающая в выполнении миротворческой миссии.

В апреле на заседании объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией делегация Молдавии заявила о нарушениях режима безопасности со стороны миротворческого контингента России. Молдавская сторона, в частности, сообщала о несогласованных перемещениях техники российскими войсками. Кремль советовал Кишиневу быть осторожнее в вопросе о миротворцах РФ в Приднестровье.

О развитии ситуации в ПМР — в материале «Ъ» «Концепция внешней аналитики.

Лаура Кеффер