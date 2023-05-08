Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев

Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) попросили Россию увеличить число ее миротворцев, сообщил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков. По его словам, сейчас численность российских миротворцев не превышает 450, в то время как в рамках документов объединенной контрольной комиссии полагается 3100 человек.

Леонид Манаков

Леонид Манаков

Фото: МИД ПМР

Леонид Манаков

Фото: МИД ПМР

«Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья»,— сказал господин Манаков в интервью «РИА Новости».

Он утверждает, что юридически возможно увеличить российский контингент. Леонид Манаков оправдывает это «ухудшением рисков безопасности, в том числе террористической угрозы». Как считает представитель ПМР, это можно сделать в том числе за счет россиян, постоянно проживающих в Приднестровье.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года — тогда закончилась активная фаза военного конфликта в регионе. В Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск, охраняющая вооружение и боеприпасы, а также помогающая в выполнении миротворческой миссии.

В апреле на заседании объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией делегация Молдавии заявила о нарушениях режима безопасности со стороны миротворческого контингента России. Молдавская сторона, в частности, сообщала о несогласованных перемещениях техники российскими войсками. Кремль советовал Кишиневу быть осторожнее в вопросе о миротворцах РФ в Приднестровье.

О развитии ситуации в ПМР — в материале «Ъ» «Концепция внешней аналитики.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...