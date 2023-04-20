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Коммерсантъ FM
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Молдавия заявила о незаконных перемещениях российских миротворцев в Приднестровье

Делегация Молдавии заявила о нарушениях режима безопасности со стороны миротворческого контингента России. Заявление прозвучало в ходе заседания Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией (ОКК).

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Как сообщает сегодня, 20 апреля, Moldpres, на заседании заявили, что с февраля по апрель российский миротворческий контингент неоднократно совершает «не согласованные с ОКК» перемещения бронированной военной техники. Якобы в связи с этим жители зоны безопасности жаловались на периодические остановки из-за «чрезмерной проверки документов и транспортных средств».

На постах миротворческих сил, передает издание, неоднократно останавливали транспортные средства аккредитованных в Молдавии дипломатов. Кишинев призвал российский миротворческий контингент «отказаться от дестабилизирующих действий» и содействовать сохранению мира.

Российский миротворческий контингент находится в Приднестровье с 1992 года — тогда закончилась активная фаза военного конфликта в регионе. В Приднестровье также дислоцирована оперативная группа российских войск, охраняющая вооружение и боеприпасы, а также помогающая в выполнении миротворческой операции.

О ситуации в Приднестровье — в материале «Ъ» «Концепция внешней аналитики».

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