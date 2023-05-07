В Свердловской области из-за лесных пожаров без водоснабжения осталось 80% Асбеста

В Асбесте (Свердловская область) из-за распространения огня произошло обрушение ЛЭП, от которых были запитаны насосные станции Малый Рефт и Восточно-Асбестовское месторождение. Как сообщил местный «Водоканал», без водоснабжения осталось 80% города.

Организован подвоз воды в разные части города. График подвоза опубликован на странице «Водоканала» в сети «ВКонтакте». Жителей просят экономно расходовать питьевую воду. При этом в местных пабликах в социальных сетях появляются сообщения о том, что жители активно скупают запасы воды в магазинах.

Из-за сильных пожаров в лесах региона с 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. С 6 мая под запретом посещение лесопарков. До 10 мая в регионе приостановлен сезон весенней охоты.

К концу 6 мая в регионе действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. гектаров леса. Количество огнеборцев увеличено до 2,5 тысячи человек, в тушении огня задействовано почти 500 единиц спецтехники. За сутки удалось локализовать 15 возгораний, в том числе в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте