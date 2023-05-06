Колокольцев наградит нижегородских полицейских, отличившихся в раскрытии покушения на Прилепина

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прикажет наградить полицейских, которые отличились при раскрытии покушения на Захара Прилепина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сегодня днем сотрудники ведомства задержали подозреваемого в подрыве автомобиля господина Прилепина по горячим следам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колокольцев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Владимир Колокольцев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Министр внутренних дел РФ принял решение наградить сотрудников отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления. Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан в ближайшее время»,— сказала госпожа Волк.

К награде будут представлены заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин.

Audi Q7 с Захаром Прилепиным взорвали сегодня, 6 мая, в поселке Пионерское. Водитель—охранник писателя Александр Шубин погиб на месте. Спустя несколько часов полицейские задержали возле лесополосы гражданина Украины Александра Пермякова. На допросе он признался, что заложил две противотанковые мины на пути следования автомобиля писателя, выполняя поручение СБУ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мина для писателя».

Григорий Лейба