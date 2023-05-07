СБУ не подтвердила и не опровергла причастность к нападению на Прилепина

Служба безопасности Украины (СБУ) не стала подтверждать или опровергать свою причастность к покушению на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Его автомобиль был подорван под Нижним Новгородом.

«Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной "бавовне"»,— сообщила пресс-служба СБУ «РБК-Украине».

Audi Q7 с Захаром Прилепиным был подорван накануне, 6 мая, в поселке Пионерское. Погиб охранник писателя Александр Шубин, который находился за рулем. Господин Прилепин пострадал. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. Подозреваемый задержан, он признал вину и заявил, что действовал по заданию СБУ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мина для писателя».

Леонид Уварчев