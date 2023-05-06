Жителей тюменских сел и деревень эвакуируют из-за пожаров

Жителей села Успенка и деревни Речкина Тюменского района (Тюменская область) эвакуируют в связи с возможной угрозой природных пожаров, сообщает информационный центр правительства.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах.
Позже было объявлено и об эвакуации жителей из села Муллаши. Людей размещают в Боровской школе.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации введен в ряде районов Свердловской и Тюменской областей из-за природных пожаров. По данным на 5 мая огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменском селе Успенка. В Тюменской области на ближайшие дни прогнозируют сильный ветер до 23 м/с.
Подробнее о ситуации с пожарами на Урале — в материале «Ход огнем».