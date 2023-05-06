Жителей тюменских сел и деревень эвакуируют из-за пожаров

Жителей села Успенка и деревни Речкина Тюменского района (Тюменская область) эвакуируют в связи с возможной угрозой природных пожаров, сообщает информационный центр правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах.

Позже было объявлено и об эвакуации жителей из села Муллаши. Людей размещают в Боровской школе.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации введен в ряде районов Свердловской и Тюменской областей из-за природных пожаров. По данным на 5 мая огонь уничтожил 13 жилых домов в тюменском селе Успенка. В Тюменской области на ближайшие дни прогнозируют сильный ветер до 23 м/с.

Подробнее о ситуации с пожарами на Урале — в материале «Ход огнем».

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