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Кубанская винодельня Галицкого сократила убыток за 2022 год до 9,8 млн рублей

Чистый убыток винодельческой компании «Русский терруар» сократился по итогам 2022 года до 9,8 млн руб. (42,8 млн руб. годом ранее), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании увеличилась до 86,2 млн руб. против 27,2 млн руб. в 2021 году.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

ООО «Русский терруар» учреждено в сентябре 2016 года в Краснодаре. Основным видом деятельности компании является выращивание винограда. Владеет компанией краснодарский бизнесмен, миллиардер Сергей Галицкий (51%) и его полный тезка Сергей Галицкий – мл. (49%), которого СМИ называют шурином известного предпринимателя.

Торговую марку «Галицкий&Галицкий» компания зарегистрировала в мае 2017 года. В настоящий момент «Русский терруар» владеет шестью товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, «Галицкий и Галицкий», Cosaque, «Неандерталец», Ballet Blanc, Le General Hiver.

Как указано на сайте винодельни, под проект выбрали 200 га земель, расположенных в уникальном терруаре (окрестности Анапы). Проектом руководит Сергей Галицкий-мл: от стратегических планов до тактических действий. Главным виноделом проекта «Галицкий&Галицкий» стал Алексей Толстой из станицы Варениковской.

Ранее стало известно, что винодельческая компания «Шато де Талю» семьи бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в 2022 году утроила выручку до 341,4 млн руб. В том числе выручка от продажи вин составила 274,94 млн руб. Однако чистый убыток увеличился на 9,8% и достиг 344,15 млн руб.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», принадлежащая семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, увеличила в 2022 году чистую прибыль на 25,6%, до 1,69 млрд руб.

Наталья Решетняк

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