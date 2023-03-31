Винодельня экс-главы Кубани Ткачева увеличила выручку в три раза в 2022 году

Винодельческая компания «Шато де Талю» семьи бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в 2022 году утроила выручку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Выручка «Шато де Талю» достигла 341,4 млн руб. В том числе выручка от продажи вин составила 274,94 млн руб. Однако чистый убыток увеличился на 9,8% и достиг 344,15 млн руб.

Как следует из отчетности, в прошлом году было собрано 1,594 тыс. тонн винограда, что вдвое больше показателя прошлого года.

Площади виноградников «Шато де Талю» превышают 162 га.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Шато де Талю» зарегистрировано в Геленджике в 2005 году. Генеральный директор — Елена Куркова. Бенефициаром является Ольга Ткачева — жена экс-губернатора Кубани и бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Ей принадлежит 99% процентов акций компании, еще 1% — у ООО «РСХБ-финанс» (структура Россельхозбанка). Сейчас компании принадлежат товарные знаки Chateau De Talu, «Уроки французского», «Круча», «Пора в отпуск» и Pourquoi Pas.

В 2021 году компания четы Ткачевых увеличила убыток втрое. На тот момент он составил 323 млн руб.

Олег Исаев

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