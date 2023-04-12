Чистая прибыль ГК «Абрау-Дюрсо» в 2022 году увеличилась на четверть

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», принадлежащая семье экс-бизнес-омбудсмена Бориса Титова, увеличила в 2022 году чистую прибыль на 25,6%, до 1,69 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Абрау-Дюрсо» Фото: ГК «Абрау-Дюрсо»

Выручка увеличилась на 22,4%, до 12,07 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 23,6%, до 3,62 млрд руб. Рентабельность EBITDA сохранилась на уровне 2021 года — 30%.

За год компания реализовала 54,17 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (+18,06% год к году), из них собственного производства — 52,8 млн бутылок (+18,5%).

В пресс-релизе отмечено, что в отчетный период ни один из сегментов выпускаемой продукции не показал отрицательную динамику. Кроме того, по итогам 2022 года холдинг увеличил площади собственных виноградников на 230 га. Одни из ключевых направлений бизнеса «Абрау-Дюрсо» — туризм и гастрономия — продолжили развитие. Среди важных событий 2022 года — подписание корпоративного договора с АО «Корпорация Туризм.РФ» и открытие флагманского ресторана 1870 Abrau-Durso в центре Москвы.

Наталья Решетняк

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