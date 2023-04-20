Галицкий сохранил 37-е место в рейтинге миллиардеров

Бизнесмен Сергей Галицкий сохранил свои позиции и занял по итогам 2022 года 37-е место в рейтинге миллиардеров, составленном Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Состояние основателя сети «Магнит» и президента клуба ФК «Краснодар» оценили в 3,2 млрд долларов. В 2021 году его состояние составляло 3,5 млрд долларов.

В конце марта 2023 года на территории парка «Краснодар», также известного как парк Галицкого, предприниматель открыл «Японский сад», который стал самым большим за пределами Японии. В нем высажено 6,7 тыс. деревьев, 5,9 тыс. кустарников и 280 тыс. цветов.

Первое место рейтинга занял сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко и его семья. Его состояние оценивается в 25,2 млрд долларов. Второе место досталось президенту холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину (23,7 млрд долларов), третье — председателю правления Национальной федерации спортинга Владимиру Лисину (22,1 млрд долларов).

Татьяна Ручкина

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