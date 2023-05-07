Украина пригрозила запретить весь импорт из Молдавии

Украина готовит постановление о запрете импорта из Молдавии. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка. Так Киев отреагировал на планы Кишинева запретить ввоз украинской сельхозпродукции.

«Мы сообщили в Кишинев — любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы»,— сказал господин Качка «Европейской правде».

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский на встрече с молдавским коллегой Владимиром Болей в Кишиневе выразил несогласие с решением об украинском зерне. Он отметил, что непонятны основания для этого решения, так как Украина не экспортирует планируемые к запрету культуры в Молдавию.

По итогам 2022 года импорт Украины из Молдавии составил $151 млн. Больше всего Киев ввозил топливо, вино ($16 млн), дубильные экстракты ($15 млн), овощи и переработанные овощи ($16 млн), орехи ($15 млн), а также черные металлы ($10 млн).

Владимир Боля накануне, 6 мая, по итогам встречи с главой представительства Евросоюза Янисом Мажейксом объявил о намерении ввести временный запрет на ввоз украинской продукции. Ограничения могут коснуться пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Кишинев не планирует запрещать их транзит.

Еврокомиссия в начале мая запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Решение было принято после того, как эти страны сами ввели ограничения на национальном уровне. Они объясняли это проблемами местных фермеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зерновая порука».

Леонид Уварчев